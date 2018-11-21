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Gençlerbirliği’nin yeni başkanı Rifat Berkel

Gençlerbirliği’nin yeni başkanı Rifat Berkel

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:05
Gençlerbirliği’nin yeni başkanı Rifat Berkel

K-Pet Süper Lig takımlarından Gençler Birliği geçtiğimiz hafta başkanlık görevinden istifa eden İlker Zügürt’ün yerine yapılan olağan üstü genel kurulda başkanlığa Rifat Berkel seçildi ve Gençler Birliği’nin yeni başkanı oldu.

Oy çokluğu ile Gençler Birliği başkanı olarak seçildikten sonra kısa bir konuşma yapan Rifat Berkel camiada birlik beraberlik zamanı olduğuna vurgu yaptı.Mali durumun farkında olduğunu ve gerekli sponsorluk anlaşmalarını yaptığını ve bunu basın olarak ilerleyen zamanlarda açıklayacaklarını söylerken takıma Türkiye’den dost bir belediyeden bir otobüs bağışının olacağını belirtti.Rifat Berkel yönetim kurulunuda ilerleyen günlerde açıklayacağını söyledi.

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