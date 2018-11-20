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Gençlerbirliği’nde tek aday Berkel

Gençlerbirliği’nde tek aday Berkel

20 Kasım 2018 Salı 10:19
Gençlerbirliği’nde tek aday Berkel

K-Pet Süper Ligi’nin iskele temsilcisi Gençlerbirliği’nde olağanüstü genel kurul bugün yapılacak.

Başkanlık için tek adaylık başvurusu Rifat Berkel’den yapılan Gençlerbirliği genel kurulu İskele Düğün Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak.

Faaliyet ve mali raporların okunarak onaya sunulmasının ardından genel kurulda tek başkan adayı olan Rifat Berkel genel kurulda üyelerden onay isteyecek.

“Sponsor hazır”

Berkel dün katıldığı Televizyon programında sponsorluk görüşmeleri yaptığını ve Ali Saral’dan destek aldığını söyleyerek “Sayın Ali Saral kulübe ayda 30 bin lira verecek. Kulübe tek destek veren işadamımız bize destek oldu. Belediyeden da alacağımız katkıyla kulübümüzü ayağa kaldıracağız” dedi.

“Hedefimiz ligde kalmak”

Rifat Berkel ligde kalmaktan başka hedeflerinin olmadığını belirterek “Biz gücümüzün ne olduğunu biliyoruz. Pembe rüyalar da görmeyeceğiz. Ligde kalmaktan başka hedefimiz yoktur. Bunun yanında altyapıya önem vererek geleceğin Gençlerbirliği’ni oluşturmak istiyoruz” dedi.

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