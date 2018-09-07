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Gençlerbirliği ilk finalist

Gençlerbirliği ilk finalist

07 Eylül 2018 Cuma 11:56
Gençlerbirliği ilk finalist

Süper ligin 2 temsilcisi T.Ocağı ile G.Birliği, Erdal Barut anı turnuvasının ilk maçında dün finale kalmak için karşı karşıya geldiler. Evren Karademir’in yönettiği maça iyi başlayan taraf G.Birliği oldu ve 5.dakikada savunma arkasına atılan topta İbrahim Köse topu aldı ve filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 11.dakikada gelişen G.Birliği atağında İbrahim Köse ceza alanı içerisinde düşürülünce kazanılan penaltı atışında topun başına günün başarılı ismi İbrahim Köse geçti ve topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Maçın ilk yarısının bitmesine yakın 42.dakikada T.Ocağı frikik atışı kazandı ve topun başına geçen Ahmet Can güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk yarının da skorunu belirlemiş oldu 2-1. 2.devrede T.Ocağı rakibi üzerinde gol bulmak için baskı kurdu ancak İskele’nin iyi savunması karşısında aradığı golü bulamadı. Maçın 75.dakikasında Berk yaklaşık 30 metreden müthiş bir şut çıkardı ve topu ağlara göndererek maçın skorunu tayin etmiş oldu 3-1. G.Birliği bu sonuçla finale yükselen ilk takım oldu. Bugün saat 17.00’de Esentepe ile GHE 2.finalist takım olmak için mücadele edecekler.

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