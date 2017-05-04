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04 Mayıs 2017 Perşembe 14:29

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ’NÜN BAŞARILARI DEVAM EDİYOR

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ'NÜN BAŞARILARI DEVAM EDİYOR
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GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ’NDEN MERYEM BİRKAN, SAADET AKTUĞLU VE MELİN ÖNKAYA 3. KEZ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü yurt içi ve yurt dışındaki istikrarlı başarılarına devam ediyor.2015 ve 2016 yılından sonra 2017 yılında ana sponsor Barış Bobinaj ve Ersal Gümrükleme ve Astan Muhasebe desteğiyle yapılan KKTF Kırnı Piliçleri Büyük Kadınlar Tenis Ligine katılan Meryem Birkan, Saadet Aktuğlu ve Melin Önkaya 3. kez üst üste şampiyon olma başarısını gösterirken erkek takımı ligi 3. olarak tamamladı.



18-24 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya Belek 23 Nisan Kupası 8-9-10 Yaş Turnuvasına katılan minik sporcularımız ise Türkiye, Mısır, Ürdün, Rusya, İran, Gürcistan, Irak, Azerbaycan ve Romanya'dan sporcularla yapılan maçlar sonucunda aldıkları başarılı sonuçlarla hem ülkelerini hem de kulüplerini başarıyla temsil ettiler.



9 Yaş Kız Yağmur Kurt 2.

9 Yaş Erkek Aren Baybars 1.

Cemal Konuklu 2.

Toprak Altuntaş 3.

10 Yaş Kızlar Nadir Çınarlılı 2.

Beren Emirzadeoğluları 6.

10 Yaş Erkekler Batur Evre 5.

Ege Kurt 5.

 

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GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ’NÜN BAŞARILARI DEVAM EDİYOR
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