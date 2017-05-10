GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 13. OLAĞAN GENEL KURULU’NU GERÇEKLEŞTİRDİ

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 13. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Tek aday olarak Cahit Kasaboğlu yeniden başkanlığa seçildi. Divan Başkanlığına önerilen ve kabul gören Server Erozan’ın yönettiği genel kurulda divan sekreterliği görevini Selen Çağın Baybars ve Cemile Kocareis yaptı. Sırasıyla faaliyet raporu, mali rapor ve tüzük değişikliklerinin okunması sırasında kulüp yönetiminin çalışmaları ve başarıları genel kurul tarafından takdir topladı. Yeni dönemde görev alacak yönetim şöyle oluştu:



Başkan: Cahit Kasaboğlu



As Başkan: Selen Çağın Baybars



Genel Sekreter: Cemile Kocareis



Mali İşler Sorumlusu: Arkın Köseoğlu



Kulüp Binası ve Sahalar Sorumlusu: Fuat Toptemel



Sporcu Sorumlusu: Mehmet Sonat



Sosyal ve Basın İşleri Sorumlusu: Esra Birkan Kutoğlu



Faal Üye: Cem Özyürek



Faal Üye: Abdullah Emirzadeoğulları



Faal Üye: Yusuf Kuloğlu



Yedek Üye: Cihat Kasapoğlu



Yedek Üye: Kaan Devran



Disiplin Kurulu: Ahmet Öztenay,Adnan Özyürek,Mustafa Emirzadeoğluları,Hasan Güray(yedek)



Denetleme Kurulu: Eral Ersuner-Hasan Baybars-Bediz Konuklu