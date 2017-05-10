Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 13. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Tek aday olarak Cahit Kasaboğlu yeniden başkanlığa seçildi. Divan Başkanlığına önerilen ve kabul gören Server Erozan’ın yönettiği genel kurulda divan sekreterliği görevini Selen Çağın Baybars ve Cemile Kocareis yaptı. Sırasıyla faaliyet raporu, mali rapor ve tüzük değişikliklerinin okunması sırasında kulüp yönetiminin çalışmaları ve başarıları genel kurul tarafından takdir topladı. Yeni dönemde görev alacak yönetim şöyle oluştu:
Başkan: Cahit Kasaboğlu
As Başkan: Selen Çağın Baybars
Genel Sekreter: Cemile Kocareis
Mali İşler Sorumlusu: Arkın Köseoğlu
Kulüp Binası ve Sahalar Sorumlusu: Fuat Toptemel
Sporcu Sorumlusu: Mehmet Sonat
Sosyal ve Basın İşleri Sorumlusu: Esra Birkan Kutoğlu
Faal Üye: Cem Özyürek
Faal Üye: Abdullah Emirzadeoğulları
Faal Üye: Yusuf Kuloğlu
Yedek Üye: Cihat Kasapoğlu
Yedek Üye: Kaan Devran
Disiplin Kurulu: Ahmet Öztenay,Adnan Özyürek,Mustafa Emirzadeoğluları,Hasan Güray(yedek)
Denetleme Kurulu: Eral Ersuner-Hasan Baybars-Bediz Konuklu
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 13. OLAĞAN GENEL KURULU’NU GERÇEKLEŞTİRDİ
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 13. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Tek aday olarak Cahit Kasaboğlu yeniden başkanlığa seçildi. Divan Başkanlığına önerilen ve kabul gören Server Erozan’ın yönettiği genel kurulda divan sekreterliği görevini Selen Çağın Baybars ve Cemile Kocareis yaptı. Sırasıyla faaliyet raporu, mali rapor ve tüzük değişikliklerinin okunması sırasında kulüp yönetiminin çalışmaları ve başarıları genel kurul tarafından takdir topladı. Yeni dönemde görev alacak yönetim şöyle oluştu: