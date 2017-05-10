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10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:21

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 13. OLAĞAN GENEL KURULU’NU GERÇEKLEŞTİRDİ

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 13. OLAĞAN GENEL KURULU'NU GERÇEKLEŞTİRDİ
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Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 13. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Tek aday olarak Cahit Kasaboğlu yeniden başkanlığa seçildi. Divan Başkanlığına önerilen ve kabul gören Server Erozan’ın yönettiği genel kurulda divan sekreterliği görevini Selen Çağın Baybars ve Cemile Kocareis yaptı. Sırasıyla faaliyet raporu, mali rapor ve tüzük değişikliklerinin okunması sırasında kulüp yönetiminin çalışmaları ve başarıları genel kurul tarafından takdir topladı. Yeni dönemde görev alacak yönetim şöyle oluştu:

Başkan: Cahit Kasaboğlu

As Başkan: Selen Çağın Baybars

Genel Sekreter: Cemile Kocareis

Mali İşler Sorumlusu: Arkın Köseoğlu

Kulüp Binası ve Sahalar Sorumlusu: Fuat Toptemel

Sporcu Sorumlusu: Mehmet Sonat

Sosyal ve Basın İşleri Sorumlusu: Esra Birkan Kutoğlu

Faal Üye: Cem Özyürek

Faal Üye: Abdullah Emirzadeoğulları

Faal Üye: Yusuf Kuloğlu

Yedek Üye: Cihat Kasapoğlu

Yedek Üye: Kaan Devran

Disiplin Kurulu: Ahmet Öztenay,Adnan Özyürek,Mustafa Emirzadeoğluları,Hasan Güray(yedek)

Denetleme Kurulu: Eral Ersuner-Hasan Baybars-Bediz Konuklu  

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GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 13. OLAĞAN GENEL KURUL
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