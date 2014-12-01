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Gaziantepspor-Galatasaray Maçı Tekrarlanıyor Mu?

Gaziantepspor kulübü, Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye resmi başvuruda bulunacaklarını açıkladı

Gaziantepspor-Galatasaray Maçı Tekrarlanıyor Mu?

Gaziantepspor kulübü, Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye resmi başvuruda bulunacaklarını açıkladı

01 Aralık 2014 Pazartesi 18:32
Gaziantepspor-Galatasaray Maçı Tekrarlanıyor Mu?
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Gaziantepspor-Galatasaray Maçı Tekrarlanıyor Mu?
Gaziantepspor kulübü, Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye resmi başvuruda bulunacaklarını açıkladı


Gaziantespor Kulubü resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Türk futbolunun her anlamda en kötü günlerini yaşadığı, her gün nasıl kurtarılacağının konuşulduğu ve çareler arandığı bir dönemde, cesur bir şekilde Türk futboluna destek olmak ve evlatlarımıza sahip çıkarak gelecek adına ülkemize yeni oyuncular kazandırmak adına bu sezon kadromuza hiç kimsenin adını bile duymadığı birçok genç oyuncuyu katarak onlara geleceğimiz adına imkân sağladık. Lig’de geride kalan on bir haftalık dönemde bu oyuncularımıza verdiğimiz forma şansı ile de ligimizin en genç ve en çok genç oyuncu oynatan takımlarından biri olduk.

Fakat bizim gösterdiğimiz cesaret ve fedakârlığı ligde oynadığımız on bir haftalık dönemde hakemlerimizden görememek bizleri üzmektedir. Yaşadığımız hakem hataları veya hakemlerin maçların gidişatına yaptıkları dokunuşlar, özellikle ligimizin büyük takımları olarak adlandırılan ve hakemlerimizin maçlarına büyük bir korku ve güvensizlikle çıktıkları takımlara verdiği destek bizi derinden yaralamakta ve Türk futbolunun daha da kötü günlere gideceği korkusu bizleri sarmaktadır.

Son oynanan Galatasaray maçı ile birlikte ligde oynadığımız karşılaşmalarda verilmeyen penaltılarımız, Fenerbahçe deplasmanında verilen ve herkes tarafından alay konusu olan penaltı ve kararlar, Trabzonspor karşılaşmasında rakip oyuncu Cardozo’nun, oyuncumuz Oğulcan Çağlayan’a attığı tekme sonrası verilmeyen kırmızı kart ve aynı oyuncunun akabinde attığı golle maçın berabere sonuçlanması ile Gaziantepspor’umuzun Lig’in başından beri uğradığı bu hakem hatalarının toplam maliyeti hem puan olarak bizi hak ettiğimiz sıralamadaki yerimizden uzaklaştırmakta, hem de maddi olarak kulübümüzü büyük zararlara uğratmaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki hakemlerimizin de hata yapabileceğini, yapılan hataların olağan insan hatası olarak da değerlendirilmesi şeklindeki genel görüşe katılmakla birlikte, 29 Kasım 2014 tarihinde Kamil Ocak Stadyumunda oynanan Gaziantepspor-Galatasaray karşılaşmasının 89.dakikasında Galatasaray’ın bulduğu gol öncesi hakem “Özgür Yankaya’nın yaptığı ayak hareketinin” tarafsızlığını yitirmiş ve maçın genelinde verdiği kararlarda olduğu gibi açık bir şekilde rengini ve tarafını belli etmiştir.

“Tüm kamuoyu ve hakem otoriteleri tarafından alay konusu olan ve çok açık bir şekilde taraflı olduğu ortaya çıkmış biri tarafından yönetilen bu maçın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından “tarafsız” bir hakem yönetiminde tekrarlanması için gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılacağının bilinmesini isteriz.”

Hakem hatalarından dolayı telafisi olmayan puan kayıplarının önüne geçmek için hakemlerimizi daha duyarlı ve dikkatli maç yönetmeye davet ediyoruz.

Bilinmelidir ki, Gaziantepspor’un uğradığı her türlü haksızlık karşısında mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. 

Son Güncelleme: 01.12.2014 18:33
Anahtar Kelimeler:
Gaziantepspor-Galatasaray Maçı Tekrarlanıyor Mu?
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