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14 Mayıs 2017 Pazar 13:32

GAÜ ÇETİNKAYA YILLIK OLAĞAN GENEL KURULU 16 MAYIS’TA GERÇEKLEŞTİRECEK

GAÜ ÇETİNKAYA YILLIK OLAĞAN GENEL KURULU 16 MAYIS'TA GERÇEKLEŞTİRECEK
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GAÜ ÇETİNKAYA YILLIK OLAĞAN GENEL KURULU 16 MAYIS’TA GERÇEKLEŞTİRECEK

GAÜ ÇETİNKAYA ASIM VEHBİ İLE YOLUNA DEVAM EDİYOR

GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü, 2017 yılı Olağan Genel Kurulunu 16 Mayıs 2017 Salı günü gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili GAÜ Çetinkaya TSK’dan yapılan açıklamada, 2017 yıllık Olağan Genel Kurulu Toplantısının 16 Mayıs 2017 Salı günü 18:30’da, GAÜ Çetinkaya TSK tesislerinde gerçekleştirileceği ifade edildi. 2016 yılında yapılan Genel Kurul Toplantısında ki başkanlık seçimi ile 2 yıllık görev yetkisine sahip olan Başkan Asım Vehbi ile yola devam edileceği için, bu yılki Genel Kurul bünyesinde, yıllık mali bilanço raporlarının Yönetim Kuruluna sunulacağı ve yeni Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçileceği belirtildi.

16 Mayıs Salı günü 18:30’da GAÜ Çetinkaya Tesislerinde gerçekleştirilecek toplantıya, tüm kulüp üyelerinin, GAÜ Çetinkaya camiasının ve basının davetli olduğu bildirildi.


 
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