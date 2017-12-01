GAÜ Çetinkaya Lefke'yi Dibe İtti

Necmi BelgeK-Pet Süper ligi'nin 11.haftasinda bu akşam Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan zor karşılaşmada, şampiyonlukta iddialı GAÜ Çetinkaya zor günler yaşayan Lefke'yi 2-1 mağlup ederek, adeta dibe itti.Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın ilk yarısı Lefke'den Burak Kocar'ın 15 ve GAÜ Çetinkaya'dan Herman'ın 28. Dakikada attığı gollerle 1-1 sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla devam ederken, GAÜ Çetinkaya 66.dakikada Emre Özsin'in golüyle 2-1 öne geçti.Bu gole karşılık vermek isteyen Lefke 85.dakikada kazandığı penaltıyı Augustine Agbane'nin ayağından dışarı atınca yenilmekten kurtulamadı.Bu galibiyet ile GAÜ Çetinkaya puanını 21'e çıkarırken, Lefke 11 puanda kaldı.

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