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01 Aralık 2017 Cuma 18:48

GAÜ Çetinkaya Lefke'yi Dibe İtti

GAÜ Çetinkaya Lefke'yi Dibe İtti
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GAÜ Çetinkaya Lefke'yi Dibe İtti

Necmi Belge

K-Pet Süper ligi'nin 11.haftasinda bu akşam Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan zor karşılaşmada, şampiyonlukta iddialı GAÜ Çetinkaya zor günler yaşayan Lefke'yi 2-1 mağlup ederek, adeta dibe itti.



Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın ilk yarısı Lefke'den Burak Kocar'ın 15 ve GAÜ Çetinkaya'dan Herman'ın 28. Dakikada attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla devam ederken, GAÜ Çetinkaya 66.dakikada Emre Özsin'in golüyle 2-1 öne geçti.

Bu gole karşılık vermek isteyen Lefke 85.dakikada kazandığı penaltıyı Augustine Agbane'nin ayağından dışarı atınca yenilmekten kurtulamadı.

Bu galibiyet ile GAÜ Çetinkaya puanını 21'e çıkarırken, Lefke 11 puanda kaldı.

 
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