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GAÜ Çetinkaya Gençlik Gücü'nü Kaderiyle Bıraktı

GAÜ Çetinkaya 3 - Gençlik Gücü 1

GAÜ Çetinkaya Gençlik Gücü'nü Kaderiyle Bıraktı

GAÜ Çetinkaya 3 - Gençlik Gücü 1

14 Nisan 2018 Cumartesi 19:00
GAÜ Çetinkaya Gençlik Gücü'nü Kaderiyle Bıraktı
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GAÜ Çetinkaya 3 - Gençlik Gücü 1

Necmi Belge

 K-Pet Süper Lig'nin bugün Atatürk Stadı'nda oynanan başkent derbisinde, GAÜ Çetinkaya 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibi Gençlik Gücü'nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 yendi. Bu sonuçla puan sayısını 52'ye çıkaran sarı-kırmızılılar zirve yarışını devam ettirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Uğur Paşa'nın 39. dakikada attığı golle 1-0 yeşil-beyazların üstünlüğünde sona erdi. Ikinci yarıya hızlı baslayan GAÜ Çetınkaya 67 Kayra, 79. Muammer Tıp ile 87. dakikalarda Davied'in golleriyle maçı 3-1 kazanmasını bildi. Bu sonuçla GAÜ Çetinkaya zirve yarışına devam ederken, Gençlik Gücü'nü de kaderiyle baş başa bıraktı.

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