Galip gelmek istiyoruz

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi teknik direktörü İzzet Kaçmaz hafta sonu deplasmanda oynayacakları bağcıl maçının hazırlıklarını dürdürdüklerini ve maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Kaçmaz lige başlarken hedef olarak ilk 5 arasında yer almayı seçtiklerini belirterek “şuan ligin 7. Haftasına girerken 1 beraberlik 2 galibiyet 3 maglubiyet ile 7 puanımız var. Sıralamada 10. Sıradayız. Henüz ligin başında olduğumuz için hedefe varma şansımız yüksektir”1 dedi.

Lider ile aralarında sadece 6 puan fark olduğunu kaydeden Kaçmaz ardı ardına gelen sakatlıklar ve cezalardan dolayı takımımız bir deformasyona uğradı. Fazla bir kadro genişliğimiz de bulunmadığından bir sarsıntı yaşadık” dedi.