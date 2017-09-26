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26 Eylül 2017 Salı 08:03

“Galibiyet Bizim Hakkımızdı”

'Galibiyet Bizim Hakkımızdı”
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 “Galibiyet Bizim Hakkımızdı”

“Üstün oynadığımız bir karşılaşmada, kendi kalemize attığımız golle mağlup olduk” diyen Gençlik Gücü futbolcusu Ahmet Can Tokmak, “Hepimiz çok üzüldük. Keşke farklı mağlup olsaydık, o zaman bu kadar çok üzülmezdik” dedi

 

İki yıl aradan sonra yeniden takımı Gençlik Gücü’nde forma giyen Ahmet Can Tokmak, sezonun ilk karşılaşmasında, Küçük Kaymaklı karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyeti “Üzücü” olarak nitelendirdi. Ahmet Can Tokmak, “Galibiyet bizim hakkımızdı” dedi.

“Karşılaşma bir Lefkoşa Derbisi karşılaşması idi. Bu karşılaşmada atanın yanına kalacağını hepimiz biliyorduk ve karşılaşmaya bu düşünce ile çıktık” diyen Tokmak, “Bu düşüncemizde de yanılmadık. Karşılaşma gol düellosu şeklinde geçti. Ancak son golü atan da, mağlup olan da biz olduk. Üstün oynadığımız bir karşılaşmada, kendi kalemize attığımız golle mağlup olduk” diyen Gençlik Gücü futbolcusu Ahmet Can Tokmak, “Hepimiz çok üzüldük. Keşke farklı mağlup olsaydık, o zaman bu kadar çok üzülmezdik” şeklinde konuştu.

Gücümüzü Gördük

Küçük Kaymaklı karşılaşmasını geride bıraktıklarını belirten Ahmet Can Tokmak, hafta başından itibaren Türk Ocağı Limasol ile oynayacakları 2’nci hafta karşılaşmasına odaklandıklarını söyledi.

Her kötü sonuçtan bir ders çıkarılması gerektiğine inandığını söyleyen Tokmak, “Aldığımız mağlubiyete rağmen, bu karşılaşmada gücümüzü gördük. Her takımla başa baş mücadele edebilecek bir güce sahibiz. Her maça galibiyet için çıkacak ve en kısa zamanda taraftarımıza galibiyet sevincini yaşatacağız. Takım olarak buna inanıyoruz” dedi.

 

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