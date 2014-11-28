Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Galatasaray'ın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu..

İtalyan teknik adam Prandelli'yi Anderlecht yenilgisi sonrası takımın başından gönderen Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Galatasaray'ın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu..

İtalyan teknik adam Prandelli'yi Anderlecht yenilgisi sonrası takımın başından gönderen Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

28 Kasım 2014 Cuma 12:24
Galatasaray'ın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu..
banner238

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu


İtalyan teknik adam Prandelli'yi Anderlecht yenilgisi sonrası takımın başından gönderen Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu.
Gece Yarısı İstanbul'a gelen teknik adam Galatasaray yönetimi ile görüştü ve anlaştı. Daha sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ile Ali Dürüst, Hamzaoğlu ile birlikte Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile görüştü.

Terim'de gece yarısı onay verdikten sonra Hamza Hanzaoğlu Galatasaray'ın yeni teknik direktörü oldu. Galatasaray'da yönetim saat 10:00'da Altur'da toplanacak. Daha sonra 11:30'da Florya'ya geçecek.

Hamza Hamzaoğlu'da Galatasaray takımı başında ilk resmi maçına Gaziantep karşısında çıkacak.
Etiketler : 

Son Güncelleme: 28.11.2014 12:27
Anahtar Kelimeler:
Galatasarayın YeniTeknik DirektörüHamza Hamzaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim