Galatasaray'ın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu..

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu





İtalyan teknik adam Prandelli'yi Anderlecht yenilgisi sonrası takımın başından gönderen Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu.

Gece Yarısı İstanbul'a gelen teknik adam Galatasaray yönetimi ile görüştü ve anlaştı. Daha sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ile Ali Dürüst, Hamzaoğlu ile birlikte Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile görüştü.



Terim'de gece yarısı onay verdikten sonra Hamza Hanzaoğlu Galatasaray'ın yeni teknik direktörü oldu. Galatasaray'da yönetim saat 10:00'da Altur'da toplanacak. Daha sonra 11:30'da Florya'ya geçecek.



Hamza Hamzaoğlu'da Galatasaray takımı başında ilk resmi maçına Gaziantep karşısında çıkacak.

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