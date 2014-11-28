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Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!

Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!

Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!

Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!

28 Kasım 2014 Cuma 10:47
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!
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Galatasaray Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı!

Galatasaray'da Prandelli'nin görevden ayrılmasının ardından takımın başına Hamza Hamzaoğlu getirildi. Hamzaoğlu, yaptığı açıklamada Sarı-Kırmızılı kulüple prensipte anlaştığını açıkladı.Lig TV'nin son dakika haberine göre; Galatasaray'da Prandelli'nin görevden ayrılmasının ardından takımın başına Hamza Hamzaoğlu getirildi.

 
Sarı kırmızılı kulüp henüz Cesare Prandelli'nin görevine son verildiğine resmiyet kazandırıp, KAP'a bildirmeden teknik direktör sorununu çözmüş gibi. Hamza Hamzaoğlu'na yapılan teklif sonrası genç teknik adamın TFF Yönetimi ve Fatih Terim'den izin istediği ve bu izni aldıktan sonra Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Hamza Hamzaoğlu ayrıca yaptığı açıklama ile Galatasaray'dan teklif aldığını ve kabul ettiğini açıklayarak bu konudaki bütün tereddütleri de ortadan kaldırdı. 
 
Galatasaray Yönetimi bugün Cesare Prandelli'nin sözleşmesini fesh ettikten sonra Hamza Hamzaoğlu ile resmi sözleşme imzalayacak ve bunu KAP'a bildirecek. Böylece cumartesi günü deplasmanda Gaziantephspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın başında teknik direktör olarak Hamza Hamzaoğlu yer alacak.
 
HAMZAOĞLU: PRENSİPTE KABUL ETTİM
 
Hamzaoğlu NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan teklif aldım. Prensipte kabul ettim, Galatasaray yönetiminin kararını bekliyorum." dedi.
 
AKHİSAR'LA BÜYÜK BAŞARI
 
Futbolculuğu döneminde 1991-1994 yılları arasında sarı kırmızılı takmda top koşturan ve iki lig şampiyonluğu yaşayan Hamzaoğlu, 2011/2012 sezonunda Akhisar Belediyespor ile Birinci Lig şampiyonluğu yaşayarak Manisa ekibini Süper Lig'e taşımıştı.
 
Akhisar Belediyespor'la ilk yılnda 1.24, ikinci yılındaysa 1.29'luk puan ortalaması yakalayan Hamza Hamzaoğlu, geçtiğimiz sezon sonunda görevden ayrılarak Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapmaya başlamıştı. Hamza Hamzaoğlu daha önce de Malatyaspor, Eyüpspor, Denizlispor'da başarılı dönemler geçirmişti.
 
Son Güncelleme: 28.11.2014 10:50
Anahtar Kelimeler:
Hamza Hamzoğlu Http://www.kibrismanset.com/Galatasarayın Yeni Hocası
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