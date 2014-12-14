Galatasaray'dan Pas Rekoru

Galatasaray'da kısa süre içerisinde büyük bir değişim meydana geldi. Cesare Prandelli'nin ayrılmasının ardından görevi devralan Hamza Hamzaoğlu yönetiminde takım ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. İlk olarak geçtiğimiz hafta Akhisar Belediyespor'u mağlup eden Galatasaray, dün ise Konya deplasmanında adeta coştu ve Torku Konyaspor'u 5 golle mağlup etti.



Sarı-kırmızılı takımın yeni hocası yönetiminde geçirdiği değişim rakamlara da yansıdı. Hamza Hamzaoğlu Akhisar maçında olduğu gibi Konya karşısında da bazı genç oyunculara forma şansı tanıdı. Prandelli döneminde kulübeye mahkum kalan, Hamzaoğlu yönetiminde ise Akhisar maçında görev alan Emre Çolak, Konyaspor maçında da şans buldu ve karşılaşmanın yıldızı oldu.



Konyaspor maçında Galatasaray, sezonun en iyi takım oyununu oynadı. Yeşil-beyazlılar karşısında Cim Bom'un pas rakamları bu istatistikte tavan yaptığını gözler önüne serdi. Maç boyunca toplam 497 pas yapan Galatasaray, sezonun en çok pas yaptığı maçını yaşadı. Yine bu pasların 412'si isabetli olurken, sarı-kırmızılılar bu sezonki en isabetli pası yaptığı maçı da geride bıraktı.



KONYA



497 pas



412 isabetli pas



AKHİSAR



420 pas



338 isabetli pas



GAZİANTEP



362 pas



262 isabetli pas



TRABZON



400 pas



308 isabetli pas



KARABÜK



351 pas



266 isabetli pas



KASIMPAŞA



310 pas



252 isabetli pas



BAŞAKŞEHİR



446 pas



355 isabetli pas



FENERBAHÇE



408 pas



343 isabetli pas



ERCİYES



492 pas



412 isabetli pas



SİVAS



360 pas



282 isabetli pas



BALIKESİR



477 pas



367 isabetli pas



ESKİŞEHİR



476 pas



386 isabetli pas



BURSA



322 pas



246 isabetli pas

