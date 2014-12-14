Galatasaray'dan Pas Rekoru

Galatasaray'da kısa süre içerisinde büyük bir değişim meydana geldi. Cesare Prandelli'nin ayrılmasının ardından görevi devralan Hamza Hamzaoğlu yönetiminde takım ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. İlk olarak geçtiğimiz hafta Akhisar Belediyespor'u mağlup eden Galatasaray, dün ise Konya deplasmanında adeta coştu ve Torku Konyaspor'u 5 golle mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takımın yeni hocası yönetiminde geçirdiği değişim rakamlara da yansıdı. Hamza Hamzaoğlu Akhisar maçında olduğu gibi Konya karşısında da bazı genç oyunculara forma şansı tanıdı. Prandelli döneminde kulübeye mahkum kalan, Hamzaoğlu yönetiminde ise Akhisar maçında görev alan Emre Çolak, Konyaspor maçında da şans buldu ve karşılaşmanın yıldızı oldu.
Konyaspor maçında Galatasaray, sezonun en iyi takım oyununu oynadı. Yeşil-beyazlılar karşısında Cim Bom'un pas rakamları bu istatistikte tavan yaptığını gözler önüne serdi. Maç boyunca toplam 497 pas yapan Galatasaray, sezonun en çok pas yaptığı maçını yaşadı. Yine bu pasların 412'si isabetli olurken, sarı-kırmızılılar bu sezonki en isabetli pası yaptığı maçı da geride bıraktı.
KONYA
497 pas
412 isabetli pas
AKHİSAR
420 pas
338 isabetli pas
GAZİANTEP
362 pas
262 isabetli pas
TRABZON
400 pas
308 isabetli pas
KARABÜK
351 pas
266 isabetli pas
KASIMPAŞA
310 pas
252 isabetli pas
BAŞAKŞEHİR
446 pas
355 isabetli pas
FENERBAHÇE
408 pas
343 isabetli pas
ERCİYES
492 pas
412 isabetli pas
SİVAS
360 pas
282 isabetli pas
BALIKESİR
477 pas
367 isabetli pas
ESKİŞEHİR
476 pas
386 isabetli pas
BURSA
322 pas
246 isabetli pas
Galatasaray'da kısa süre içerisinde büyük bir değişim meydana geldi. Cesare Prandelli'nin ayrılmasının ardından görevi devralan Hamza Hamzaoğlu yönetiminde takım ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. İlk olarak geçtiğimiz hafta Akhisar Belediyespor'u mağlup eden Galatasaray, dün ise Konya deplasmanında adeta coştu ve Torku Konyaspor'u 5 golle mağlup etti.