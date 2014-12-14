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Galatasaray'dan Pas Rekoru

Torku Konyaspor karşısında coşan Galatasaray sezonun pas rekorunu kırdı. 497 pas yapan sarı-kırmızılılar, bunların 412'sinde isabet buldu.

Galatasaray'dan Pas Rekoru

Torku Konyaspor karşısında coşan Galatasaray sezonun pas rekorunu kırdı. 497 pas yapan sarı-kırmızılılar, bunların 412'sinde isabet buldu.

14 Aralık 2014 Pazar 17:07
Galatasaray'dan Pas Rekoru
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 Galatasaray'da kısa süre içerisinde büyük bir değişim meydana geldi. Cesare Prandelli'nin ayrılmasının ardından görevi devralan Hamza Hamzaoğlu yönetiminde takım ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. İlk olarak geçtiğimiz hafta Akhisar Belediyespor'u mağlup eden Galatasaray, dün ise Konya deplasmanında adeta coştu ve Torku Konyaspor'u 5 golle mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takımın yeni hocası yönetiminde geçirdiği değişim rakamlara da yansıdı. Hamza Hamzaoğlu Akhisar maçında olduğu gibi Konya karşısında da bazı genç oyunculara forma şansı tanıdı. Prandelli döneminde kulübeye mahkum kalan, Hamzaoğlu yönetiminde ise Akhisar maçında görev alan Emre Çolak, Konyaspor maçında da şans buldu ve karşılaşmanın yıldızı oldu.

Konyaspor maçında Galatasaray, sezonun en iyi takım oyununu oynadı. Yeşil-beyazlılar karşısında Cim Bom'un pas rakamları bu istatistikte tavan yaptığını gözler önüne serdi. Maç boyunca toplam 497 pas yapan Galatasaray, sezonun en çok pas yaptığı maçını yaşadı. Yine bu pasların 412'si isabetli olurken, sarı-kırmızılılar bu sezonki en isabetli pası yaptığı maçı da geride bıraktı.

KONYA

497 pas

412 isabetli pas

AKHİSAR

420 pas

338 isabetli pas

GAZİANTEP

362 pas

262 isabetli pas

TRABZON

400 pas

308 isabetli pas

KARABÜK

351 pas

266 isabetli pas

KASIMPAŞA

310 pas

252 isabetli pas

BAŞAKŞEHİR

446 pas

355 isabetli pas

FENERBAHÇE

408 pas

343 isabetli pas

ERCİYES

492 pas

412 isabetli pas

SİVAS

360 pas

282 isabetli pas

BALIKESİR

477 pas

367 isabetli pas

ESKİŞEHİR

476 pas

386 isabetli pas

BURSA

322 pas

246 isabetli pas

Son Güncelleme: 14.12.2014 17:09
Anahtar Kelimeler:
Galatasaraydan Pas Rekoru
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