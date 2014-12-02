Galatasaray’dan Lig TV’yi Şok Edecek Karar! Yeni Sezonda Maçlar..

Galatasaray başkanı Duygun Yarsuvat’ın Süper Lig yayın havuzundan çıkma kararı aldığı öğrenildi.





Süper Lig’deki “havuz problemi” yeniden hortladı… Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat’ın 15 gün önce katıldığı Kulüpler Birliği toplantısında “naklen yayın” konusunu gündeme getirdiği ve kendilerinin yayın haklarını satmak için yabancı kuruluşlarla pazarlık halinde olduğunu söyledi.

Bu konuşma Kulüpler Birliği toplantısına bomba gibi düşerken, sarı-kırmızılıların yayın hakkının satışı konusunda İngiliz ITV, Kanada’dan Rogers Sportsnet, Güney Amerika’dan sie DIRECTV’nin yanı sıra 3 tane daha yabancı menşeli şirketle görüşme halinde olduğu bildirildi.

Şu anda yayın hakkı olarak 25 milyon dolar kazanan Galatasaray‘ın muhtemel yeni anlaşma ile 50 ila 60 milyon dolar arasında bir gelir elde etmeyi planladığı bildirildi. Galatasaray‘ın yayın haklarını alacak olan bu şirket, Digiturk ve Avrupa maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran D Smart ile pazarlıklar yapacak.

Galatasaray‘ın yurt dışı ve yurt için maç özetlerinin satış hakkını da eline geçirecek.