Galatasaray'da Şok! Dudak Uçuklatan Borç Ortaya Çıktı.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'daki çok amaçlı toplantı salonunda yapılıyor. Başkan Duygun Yarsuvat'ın önerisiyle Genel Kurul Divan Başkanlığı'na İrfan Aktar oybirliğiyle seçildi. Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Başkan yardımcılıklarına Aykut Ergil ve Metin Ünlü, yazman üyeliklere Aykutalp Berkan ve Ertuğrul Yeşilaltay oybirliği ile seçildi.



Açılış töreni, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Genel Kurul Başkanlık Divanı oluştu.

01.01 – 30.09.2014 ara hesap dönemi solo ve konsolide bağımsız denetim raporları doğrultusunda Kulübün mali durumunun tespiti hakkında bilgi sunulması ve görüşme açılmasının ardından 01.01 - 30.09.2014 ara hesap dönemi içerisinde gider bütçesinde aşım olması nedeniyle hazırlanmış olan revize bütçenin müzakeresi, oylanması ve karara bağlanmasına geçilecek.



Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat'ın yaptığı açıklamalar şöyle:



"Bu bir ibra toplantısı değildir. Galatasaraylıların bir araya gelip 'ne yapabiliriz' diye konuşacağı toplantıdır. Ateşten bir topu 35 gün evvel elimize aldık. Aldığımıza da çok memnunuz. Ocak 2014'te haddinden fazla futbolcu alınmış, çok fazla paralar ödenmiştir. 40 adet personel sigortasızdı. Bordroda olmayan kişilere avans veriliyordu. Eski hukuk müdürü kulübe 450 bin Türk Lira zarar vermiştir. Bunun için yargıya gidildi. Eski hukuk müdürü sahte belgelerle avans almış, sahte hastane faturaları ibraz ederek karşılık almıştır. Geçmiş dönemlerdeki transferlerde menajer komisyonlarının oldukça yüksek olduğu dikkat çekiyor. Ribery'nin kaçmasına neden olan kişiyle sözleşme yapılmış, gerekleri yerine getirilmedi diye 25 milyon €'luk dava açılmış"



Rekor borç! 1 milyon 428 milyon TL borç



"Mali açıdan Galatasaray'ın durumu 30 Eylül 2014 itibarı ile mali durumu. 31 Ekim 2014 tarihi itibari ile mali durumu 376 milyon dolardır. Galatasaray'ın mali açıdan bu hale gelmesinin cevabını ben tek veremem. Galatasaray'daki ateşten topu 35 gün önce devraldık. 2011 yılında Galatasaray derneklerine 151 milyon dolar kadar giriş yapılmıştır. Ağustos ve Eylül ayında hisse senetlerinden gelen para harcanmış ve nereye harcandığını bilmiyoruz. Ocak 2014'te haddinden fazla futbolcu alınmış ve bunlara paralar ödenmiş."



"376 milyon dolar borç alacak farkı 30 eylül itibariyle 356 milyon dolar oldu. bur ayda 20 eksiye geldi. 653 milyon TL alacak, 1 milyar 428 milyon TL borcumuz vardı. 325 milyon TL gelir gider farkı vardır. Bu gidişat AIG ile başlamıştır,."



MEHMET HELVACI :"BAŞKANIN KONUŞMASI TARİHE GEÇECEK"



Galatasaray'ın Olağanüstü Mali Kongresi Ali sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da yapılıyor.

Olağanüstü Mali kongrenin gerekçesi için başkan Duygun Yarsuvat uzun bir konuşma yaptı. Bir aylık başkan olarak adeta geçmişe muhalif eden bir konuşma hazırlayan Sarı kırmızılı kulübün başkanı oldukça kötü bir mali tablo içinde bulundukları belirterek şu konuşmayı yaptı:

"Daha göreve gelir gelmez neden toplandık. G.Saray'ın mali durumunu sunmak için toplandık. Galatasaray'daki bazı bilgilerin saklandığı kanaati bende hasıl oldu. Bu nedenle bugünde çektiğimiz fotoğrafı size sunmak istiyorum. Kamuoyunda bazı görüşler ortaya atıldı. Herşeyden önce bu bir ibra toplantısı değildir. Bu, ne yapacağız toplantısıdır. Bu yüzden durumun tespit edilmesi gerekir. Bizim tespitimiz ve bağımsız denetçiler tarafından verilmiş raporlardır. Bunu değiştirmek ilave yapmak bizim görevimiz değildir. Bizden sonra da gelenler tüm açıklığı ile hesapları ortaya koyup tedbirler almalı. Mali açıdan Galatasaray'ın durumu 30 eylül 2014 itibari ile mali durum. Kulübümüzün 31 Ekim 2914 itibari ile 376 milyon tolar net borç alacak farkı vardır. Bu rakam 30 Eylül itibari 356 milyon dolar idi bir ayda 20 milyon eksi verdik. Türk lirası olarak 325 gelir gider farkı var."



"2000 YILINDAN BERİ TÜM BAŞKAN VE YÖNETİCİLER SORUMLU"



"Galatasaray niçin bu duruma getirildi bunun cevabını ben veremem. Bunu 2000 yılından beri çalışan tüm yöneticilerin vermesi gerekir. Kabul edelim etmeyelim bu yolculuk AIG hisselerinin satışı ile başlamıştır. Ve yüksele yüksele geldi. Bu ateşken topu 35 gün evvel aldım. 2011 yılında Galatasaray'a 150 milyon dolar giriş oldu. Sportif A.Ş'nin hisse satışı ve sermaye artışı ile. Ama bugün bakıyoruz bu para bugün mevcut değil harcanmış. Hovardaca harcanmış olarak görüyorum. Nereye harcandığını araştırdığımızda kesin bir sonuca varamadık. Ocak 2014'de haddinden fazla futbolcular alındı. Paralar ödendi ve ikinci sermaye artışı Haziran 2012 yapılması kararlaştırıldı ancak SPK müsade etti. Galatasray Sportif A.Ş' ye Arena'nın bütün koltuk gelirleri devir edildi. Bu devir UEFA'nın isteğine göre yapıldı. Galatasaray'ın 256 milyon dolar kredi aldığı görülüyor bunlara çifte teminat verilmiş. Gayrımenkullerimiz ipotek altına alınmıştır. Bankacılar bunu spor kulüplerine böyle yaparız diyerek geçiştirdi. Bu temlikler kısa ve uzun vadeli görülmektedir. Nike gelirleri ve federasyon gelirleri 2019-20 yıllarına kadar temlik edilmiştir. Teminat ve temliklerin toplamı 1 milyar 250 milyon Türk Lirası. Bu sayıları size niye verdim. Kulübün mali durumunu rahat göresiniz. Bunun üzerine fikir üretesiniz diye bunları söylüyorum. Bunlar bağımsız denetim raporlarında da mevcut. Bordroda olmayan kişilere iş avansları verildiği, sigortalı olmayan çalışanlar olduğu ve en acısı kurumsallaşma adına kulüp eski hukuk iş müdürü Ayşegül Hanım verdiği zararlardır. Ancak bu dava edilmiştir, bu kişi avukat olduğu için Adalet Bakanlığı'ndan izin beklenmektedir. Bu kişi sahte faturalar ile harcama karşılıkları almıştır. Kulüp bu kişiden senetler almış ve o kişi ödememiştir. Konu şimdi icralıktır. Milyon dolarları konuşurken 600 bin az diyebilirsiniz, bunlar birike birike durum bu hale geldi. Ayrıca menacer komisyonlarının dikkati çekecek kadar yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle ocak döneminde yapılan ödemelerin yüksekliği görülmektedir.



"ATEŞTEN TOP KUCAĞIMIZA DÜŞTÜ"



"Yine bir ateşten top 10 gün önce önümüze geldi. Ribery'nin kaçmasına neden olan Bruno Heiderscheid İle sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmenin gerekleri yerine getirilmedi diye CAS'tan aynı kişi tarafından 25 milyon euro dava açılmıştır. Store mağazalarında 3 milyon 72 bin fark ortaya çıkmıştır. Mağazalarda yüzde yüz iadesi ile mal verilmiş. Yargıya verilmiş ihtilaflara baktığımızda en önemlisi Türk Telekom Arena'nın çatısı ile ilgili. O tarihteki yönetim kurulu ve temsilcisi bir protokol taahhütname imzalanmıştır. Çatının kapanması 10 milyon euroluk iştir. Buna karşılık içerdeki suntadan masalar yapılmıştır. Bu protokolden 4 gün sonra seçim yapılmış ve yeni yönetim gelmiştir. Bu protokolde cezai şart vardı ve yapılmaz ise çatının yarısı kadar ceza ödersiniz. Maliyet 11 milyon 500 bin euro tespit edilmiştir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bu rakamı Galatasaray Kulübü'nden talep eden bir dava açmıştır.

Mali durumun düşmesi için neler yapabiliriz. Evvela kredilerin yapılandırılması, Mayıs 2015'e kadar vadesi gelen 44 milyon dolar kredi ana para ve 15 milyon dolar faiz ödemeleri temlik altındadır. Bizim temlik edecek artık bir alacağımız artık yok. Formalara ek reklam alırsak belki bunu temlik olarak kullanabiliriz. 34 günlük iktidar olarak arkadaşlarımız her tarafı tırmalıyor, sponsor bulalım diye ama varolan sponsorlar da kaçıyor. Dolayısıyla bir işletme sermayesi de kaçıyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz. Sizler artık yani kulüp üyelerinin artık Sportif A.Ş'nin genel kuruluna da gelmeleri gerekir. Bunun için gerekirse SPK'dan izin alıp sizlerin hisse almanız gerekmektedir. Siz dostlar, Galatasaray'ı sevenler bu işi yapınız. 3 milyon 300 adet hisse mevcuttur. Bunu kulüp üyelerine tahsis ettiğimizde 30 milyon dolar kaynak sağlanabilir. Bunu kontrol edip, anonim şirketin genel kurullarına da katılabilirsiniz. Hatta hiç istemediğim birşey daha var; Galatasaray'ı sevenlerin yapacağı bağış. Bunu sporcu sponsoru olarak yapabilirsiniz. Bir sporcunun transferini üstlenebilirsiniz. Bunun dışında varlık değerlerimizin değerlendirilmesidir. Mecidiyeköy'deki arazimiz 7 kat aşağı kazıldı. Üstüne de 15 kat yapılacak. Etrafında da yoğun ofis inşaatları var. Buranın ruhsatı alındı. İnşaata hemen başlarsak 10500 metre karelik bir kullanım alanı çıkacaktır. Bunu satmayı asla düşünmüyoruz. Nitekim bunun için rızanızı almak için başvurduk. Ancak bu başvuruda satış talebi yoktur. Biz buradan yılda 5 milyon dolar gelir elde edileceğini düşünüyoruz.

Mali disipline artık Galatasaray'da sahip olmak gerekir. Yoksa oradan da gelen para birkaç futbolcunun ayakkabı parasına gider. Bu binayı biz kulüp olarak inşa edeceğiz. Riva arazisine şimdilik birşey yapmayı düşünmüyoruz. Ruhsat alınmış ama yapı ruhsatının süresi doluyor. Kanuna göre 5 yıl içinde inşaata geçilmez ise 20 Şubat 2015'de ruhsat süresi doluyor. 4 yıldır yönetimler bu konuda birşey yapmamıştır. 110. Yılımızı kutlayacağız. Bunu kültür ve spor faaliyetleri olarak 2015 senesine dağıtarak yapılması gerekir. Sadece İstanbul değil, Galatasaray sevgisinin yoğun olduğu yerlerde de yapacağız. Bu organizasyonlardan 15 milyon dolar net gelir elde edeceğimizi düşünüyoruz.



"SADECE TASARRUF İLE AYDA 1 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADIK"



"Sportif başarı ve devamında sponsor arayışındayız. Giderleri de azaltmak zorundayız. İsteyerek yapmasak da personel sayısını azalttık. Daha da azaltacağız. Bunlardan bazıları da kendi arzusu ile ayrıldı. Bunların yerine personel almadık. Bunların yerine yönetim kurulu üyelerimiz sanki profesyonel olarak işe alınmış gibi çalışmaktadırlar. Mevcut olan otomobiller iade edildi ve benzin harcamalarına kısıtlama getirildi. Tasarrufumuz aylık 1 milyon liraya ulaşmıştır. Çıkartılan işçilere de 1 milyon tazminat borcumuz oldu bunu da 4 taksitte ödeyeceğiz. Birçok danışmanlar vardı. Bunların hepsini feshettik. Onların yerine yönetim kurulu arkadaşlarımız çalışıyor. Teknik direktör ile yolumuzu ayırdık. Ayrılmayı istemiyordum ama aşı tutmadı, olmadı. Ayrılması ile de ciddi tasarruf yapmış olduk. Avukatı geldi ve görüşme halindeyiz. Bu ek bütçenin ibrası geçmiş yönetimin ibrası demek değildir. 11 seneden beri ek bütçeler revize bütçe olarak geçmiştir. Bunun suçlusu bence Google Hazretleri. Sizden ricam bunu oylarken ek bütçe olarak oylamanız.



"BU İBRA TOPLANTISI DEĞİL !.."



"Söylentiler var. İbrayı ben ekmeyeceğim, sizler edeceksiniz. Bu günkü toplantının amacı ibra değildir. İbra Mart ayında yapılacak genel kurulda olacaktır. Mart ayında genel kurul gerekirse 10 ay ve bizim 2 aylık icratımızı ayrı ayrı ibra edebilir. Galatasaray'a sizlerin de yardımcı olmanız gerekir. Atatürk'ün gençliğe hitabesinden esinlenerek ey Galatasaraylılar, Galatasaray'ı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum. Sizin damarlarınızdaki sarı kırmızı kan ile elinizden ne geliyorsa Galatasaray için verin diyorum. "



MEHMET HELVACI :"BAŞKANIN KONUŞMASI TARİHE GEÇECEK"



Daha sonra söz alan isimlerden Mehmet Helvacı; "Başkanın konuşması çok önemli bir konuşmadır. Galatasaray Tarihi'nde yer alacaktır. Kendisine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bugün yönetimin ortaya koyduğu tablo bir araya gelmemizin gerektiğini bize kanıtlamıştır. Başkan diyor ki bu revize değil ek bütçedir. Biz burada dilersek revize bütçe değil ek bütçe olarak kabul ediyoruz diye not alırız ve öyle oylarız. Bu ek bütçedir ve oya sunulurken ek bütçe olarak sunulmasını öneriyorum." şeklinde konuştu.



AHMET ÖZDOĞAN " ÜNAL AYSAL'IN SAVURGANLIĞINI TARİH YAZACAK"



Ahmet Özdoğan ise "40 ay sonra Galatasaray'a yazık oldu. Ünal yazık edildi diyen ağabeyimiz oldu ama tarih bize başka şeyler de söyletecek.

Sayın başkanımızın sloganı başarı, başarı, başarı idi. Galatasaray benim için sosyal sorumluluk projesi ve 2016'dan sonra Galatasaray hayat planımda yok diyordu. Galatasaray 2011 de doğmadı daha önce de 17 kere şampiyon olmuştu. Sayın başkanın şöyle bir söylemi var portföyümüz yoktu diyor. Sadece Arda Turan'ın bonservisinden ötürü 12 milyon euro gelmiştir. " dedi.



Aysal ve Yarsuvat selamlaşmadı



Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal ile Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat'ın bir araya gelip selamlaşmaması dikkat çekti.

Son Güncelleme: 06.12.2014 14:36