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09 Temmuz 2017 Pazar 11:38

Galatasaray’da 3 Oyuncu Kopma Aşamasında

Galatasaray'da 3 Oyuncu Kopma Aşamasında
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Galatasaray’da 3 Oyuncu Kopma Aşamasında
Galatasaray'da Cenk Gönen, Semih Kaya ve Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılması bekleniyor.

Teknik Direktör Igor Tudor’un yeni sezonda takımda düşünmediği Cenk Gönen sarı-kırmızılı ekibin sabah antrenmanına katıldı. Ancak Cenk’in 24 saat içinde İspanya’nın Malaga takımına transfer olması bekleniyor.

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen ve Çek ekibinin Sportif Direktörlüğü’nü yapan Ujfalusi’nin isteği üzerine kiralanması planlanan Semih Kaya’nın da Sparta Prag takımına kiralık olarak gönderilmesi an meseli. Galatasaray yönetimi tecrübeli stoper için 3 milyon Euro talep ediyor.

Sinan Gümüş’ün, Benfica transferi hız kazandı. Galatasaray’da yeterli forma şansı bulamadığından yakınan genç oyuncunun da Portekiz ekibini gitmek istemesi, transferi son aşamaya getirdi.


 
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