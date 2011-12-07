Galatasaray’da 4, Fener’de 3 eksik var

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Sabri Sarıoğlu ve Yekta Kurtuluş ile kırmızı kart cezalısı Engin Baytar ve ‘seyirden yasaklı’ listesinde bulunan Sercan Yıldırım forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise 3 sakat var.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe, 2011 yılının son derbisinde bugün Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği dev maç, saat 19:30'da başlayacak. Türk Telekom Arena'da saat 19.30'da başlayacak yılın son derbisini FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Alex Taşçıoğlu yapacak. Dev maçın 4. hakemi ise Mustafa Kamil Abitoğlu. Türk Telekom Arena'daki derbi, ezeli rakiplerin liderlik mücadelesine sahne olacak.

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren dev maç öncesi 13 maç sonrası 28 puanı bulunan Fenerbahçe liderlik koltuğunda otururken, 25 puanlı Galatasaray ise ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında gol averajında ise Fenerbahçe'nin tek farkla üstünlüğü var. Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda ezeli rakibiyle puanları eşitleyecek ve gol averajıyla uzun süre sonra liderlik koltuğuna oturacak. Fenerbahçe ise beraberlik halinde rakibiyle arasındaki puan farkını koruyacak, galibiyet durumunda ise aradaki puan farkını 6'ya çıkaracak. Derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, büyük taraftar desteği altında oynayacağı maçtan galip ayrılarak, hem uzun süren liderlik hasretine, hem de 2 yılı aşkın süredir devam eden derbi galibiyeti özlemine son vermek istiyor.

Bu sezon Türk Telekom Arena'da oynadığı 6 maçtan 4'ünü kazanan, 1'ini yitiren, 1'inde de berabere kalan, evindeki son 3 maçtan 2'sinde puan yitiren sarı-kırmızılı ekipte dev maç öncesi sakatlıkları süren Sabri Sarıoğlu ve Yekta Kurtuluş ile kırmızı kart cezalısı Engin Baytar, futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen ve ''seyirden yasaklı'' listesinde bulunan Sercan Yıldırım forma giyemeyecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in, sarı kart ceza sınırında bulunduğu için Gençlerbirliği maçında riske etmediği genç Semih Kaya'ya, sarı kart cezası biten Ujfalusi ile birlikte savunmada yer vermesi, orta alanda başkentte forma vermediği Kazım Kazım ile birlikte Ayhan Akman'ı oynatması, kırmızı kart cezasında indirim yapılan Elmander'i ise derbide tek forvet olarak sahaya sürmesi bekleniyor. Derbide taraftar desteğinden yoksun mücadele edecek konuk Fenerbahçe ise, geçen sezonki gibi Türk Telekom Arena'dan galip ayrılarak, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkarmak amacında. Bu sezon deplasmanlarda oynadığı 6 maçtan 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan, 1'ini yitiren, rakip sahada 3 maçtır kazanamayan sarı-lacivertli takım, son yıllarda derbilerdeki büyük üstünlüğünü bugünkü maça da taşımak istiyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serkan Kırıntılı ile Sezer Öztürk bugünkü maçta da forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Mehmet Topuz da büyük olasılıkla derbide yok. Dünkü idmanda ayak bileğinden sakatlanan Bekir İrtegün'ün de durumu maç saatinde belli olacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın savunmada, forma giymesi zor olan Bekir İrtegün'ün yerine Bilica'ya görev vermesi, orta alanın solunda, son maçın formda ismi Stoch'un yerine, yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle Caner Erkin'e şans vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER Ezeli rakiplerin yılın son derbisine şu olası 11'lerle çıkması bekleniyor:

Galatasaray: Muslera, Eboue, Semih Kaya, Ujfalusi, Hakan Balta, Kazım, Selçuk İnan, Melo, Ayhan Akman, Riera, Elmander.

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Yobo, Bilica, Ziegler, Özer Hurmacı, Emre Belözoğlu, Selçuk, Stoch, Alex, Bienvenu.

368. DERBİ HEYECANI Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, tarihlerinde 368. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın bulunduğu ''Papazın Çayırı'' olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 102 yıllık ezeli rekabette, galibiyetlerde ve gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 367 maçtan 140'ını kazanırken, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 116 kez galip geldi. Ezeli rakipler 111 maçta ise eşitliği bozamadı. ''Sarı Kanaryalar''ın attığı toplam 514 gole, ''Cim Bom'' 464 golle karşılık verdi.

LİGDE 107. RANDEVU Galatasaray ile Fenerbahçe, 54. sezonunu geçiren lig tarihinde şimdiye dek 106 kez karşı karşıya geldi. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, ezeli rakibine galibiyet sayısında 44-29 üstünlük kurdu. Ligdeki 33 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertlilerin attığı 138 gole, sarı-kırmızılılar 103 golle karşılık verebildi. İki takım arasında geçen sezon ligde yapılan maçlarda taraflar Kadıköy'de 0-0 berabere kalırken, Türk Telekom Arena'daki ilk derbide kazanan taraf 2-1'lik skorla konuk Fenerbahçe oldu.