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GALATASARAY TRİBÜNÜ ÇÖKTÜ

TRİBÜNLER ÇÖKTÜ

GALATASARAY TRİBÜNÜ ÇÖKTÜ

TRİBÜNLER ÇÖKTÜ

16 Ekim 2011 Pazar 16:52
GALATASARAY TRİBÜNÜ ÇÖKTÜ
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Bayanlarda 19. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 85 - 78 yenen Galatasaray kazandı. Ezeli rekabette kupayı 8. kez müzesine götüren sarı - kırmızılılarda maça damgasını vuran isim 28 sayı ile Tina Charles oldu. Erkeklerden sonra kadınlarda da Galatasaray Medical Park, Fenerbahçe'yi yenerek en büyük kupanın sahibi oldu. Sarı - kırmızılı ekibe kupasını Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan verdi.

YİNE OLAYLAR ÇIKTI
Ezeli iki takımın müsabakası öncesinde salon dışında taraftarlar arasında olaylar çıktı. Bazı taraftarların yaralanması ile sonuçlanan kavgayıgüvenlik güçleri büyümeden önledi. Salonun içerisinde ise her iki taraftarın birbirine yaptığı çirkin tezahüratlar damgasını vurdu. Maçın sonunda ise yenilgiyi hazmedemeyen Fenerbahçeli taraftarlar koltukları kırarak sahaya attı. Galatasaray Medical Park taraftarlarının bulunduğu tribünlerin koltukları kırıldı. Taraftarlar aşağıya düşünce yaralanmalar oldu.T

Son Güncelleme: 16.10.2011 16:52
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTRİBÜNSON DAKİKA
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