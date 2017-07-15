Galatasaray Transferi KAP'a Bildirildi

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Brezilyalı Sağ bek Mariano ile görüşmeye başlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.Profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sevilla FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''Mariano, bu gece saat 23.20'de İstanbul'da olacak.

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