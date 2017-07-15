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15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:04

Galatasaray Transferi KAP'a Bildirildi

Galatasaray Transferi KAP'a Bildirildi
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Mariano Kap'a bildirildi
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Brezilyalı Sağ bek Mariano ile görüşmeye başlandığı KAP'a bildirildi.



Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Brezilyalı Sağ bek Mariano ile görüşmeye başlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Galatasaray Spor Kulübünden şu açıklama geldi:

''Galatasaray Sportif AŞ, Mariano'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sevilla FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Mariano, bu gece saat 23.20'de İstanbul'da olacak.


 
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