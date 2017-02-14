Galatasaray'ın Yeni Hocası Belli Oldu

Riekerink'le yolları ayıracak olan Galatasaray'da yeni hoca belli oldu. Futbol takımının başına Karabükspor'la bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Igor Tudor geçiyor. - GalatasarayGalatasaray'da Jan Olde Riekerink devri sona erdi. Zirvedeki tüm rakiplerinin puan kaybettiği haftada TT Arena'da kötü bir oyunla Kayserispor'a mağlup olan ve taraftarının "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla stadı terk eden Sarı Kırmızılılar'da fatura Riekerink'e kesildi ve Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması kararı alındı.Riekerink'in yerine gelecek kişi konusunda yönetimde birçok senaryo masaya yatırıldı. Son karar olarak Karabükspor'la başarılı bir sezon geçiren Igor Tudor'da karar kılındı.Galatasaray, Kardemir Karabükspor'a 150 bin Euro'luk çıkış maddesini ödeyerek, Hırvat teknik adamı takımın başına getirecek.