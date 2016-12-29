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29 Aralık 2016 Perşembe 18:12

Galatasaray'da Üç Oyuncunun Sözleşmesi Feshedildi!

Galatasaray'da Üç Oyuncunun Sözleşmesi Feshedildi!
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Galatasaray'da Üç Oyuncunun Sözleşmesi Feshedildi!
Galatasaray; Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou’nun sözleşmelerini feshetme konusunda anlaştı.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre Galatasaray; Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou’nun sözleşmelerini feshetme konusunda anlaştı.

Galatasaray ayrıca, Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Chedjou ve Yasin Öztekin’e 250 bin Euro para cezası verdi.

Galatasaray KAP'a bildirdi

Galatasaray, Kolbeinn Sigthorsson ile sözleşmenin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcumuz Kolbeinn Sigthorsson ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya kalan kontrat bedeli olan 1.180.000 Euro yerine 400.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.


 
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