Galatasaray Akhisar Süper Kupa final maçı hangi kanalda? GS Akhisar maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig başlamasına kısa süre kala geçen sezonun şampiyonları kozlarını paylaşıyor. Son şampiyon Galatasaray ile Türkiye Kupası’nı evine götürerek büyük sürprize imza atan Akhisar bu kez Süper Kupa için kozlarını paylaşıyor. Konya’da oynanacak maç için iki takımın taraftarları heyecan içinde. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Kupa final maçı ile ilgili tüm ayrıntılar…

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45’te yapılacak ve ATV canlı olarak yayınlanacak.