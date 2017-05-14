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14 Mayıs 2017 Pazar 10:44

Future of Football Medicine Kongresinde iki Kıbrıslı Türk

Future of Football Medicine Kongresinde iki Kıbrıslı Türk
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Future of Football Medicine Kongresinde iki Kıbrıslı Türk

İspanya’nın Barcelona kentinde, Isokinetic Medical Group, FIFA ve Barcelona Kulübünün organize ettiği Sport Science, the Future of Football Medicine Kongresinde iki Kıbrıslı Türk de yeralıyor. YDÜ öğretim görevlisi Spor bilimci Simay Kanan ve Glasgow Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini sürdüren Spor bilimci Aysel Uçkan'ın da katıldığı kongrede futbolda sağlık ve son bilimsel gelişmeler en yüksek düzeyde masaya yatırılıyor.

Kangreye katılan Yenicami’de de bu yıl görev yapan Sİmay Kanan bir de sunum gerçekleştirdi. Spor bilimcimiz Simay Kanan'ın poster sunumu büyük ilgi çekti.


 
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