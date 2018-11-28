Futsala hakem takviyesi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) futsal ile ilgili olarak dün Futsal Hakem Semineri dün başladı.

KTFF tarafından organize edilecek Futsal Aday Hakem Kursu 27-29 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimde Soykan, TFF futsal hakemlerinin gördüğü eğitim programını hakem ve temsilcilere aktaracak.

Bu bağlamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Hakemi Eğitimcisi ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) futsal hakemi Doç. Dr. Ozan Soykan, 3 gün boyunca KTFF hakemlerine ve üniversite temsilcilerine eğitim verecek.

Söz konusu eğitim semineri 18.00 ile 22.00 saatleri arasında KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek ve toplam 12 saatlik bir teorik eğitim programı hakem ve temsilcilere aktarılacak.

KKTC’de ilk kez yapılacak eğitim seminerine 36 hakemin yanı sıra Üniversiteler Futsal Şampiyonası’na katılacak 11 üniversitenin temsilcileri katılıyor.