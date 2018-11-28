banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94213
ALTIN
204.889
DOLAR
5.2501
STERLİN
6.6957
EURO
5.9221
Sungur 9 ay hapis yatacak
Sungur 9 ay hapis yatacak
Kalamar hırsızları 6 ay hapis yatacak
Kalamar hırsızları 6 ay hapis...
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Sürek tutuklu yargılanacak
Sürek tutuklu yargılanacak
banner282
Flaş Haber
Çok acil kan aranıyor
Kapat

Futsala hakem takviyesi

Futsala hakem takviyesi

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:19
Futsala hakem takviyesi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) futsal ile ilgili olarak dün Futsal Hakem Semineri dün başladı.

KTFF tarafından organize edilecek Futsal Aday Hakem Kursu 27-29 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimde Soykan, TFF futsal hakemlerinin gördüğü eğitim programını hakem ve temsilcilere aktaracak.

Bu bağlamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Hakemi Eğitimcisi ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) futsal hakemi Doç. Dr. Ozan Soykan, 3 gün boyunca KTFF hakemlerine ve üniversite temsilcilerine eğitim verecek.

Söz konusu eğitim semineri 18.00 ile 22.00 saatleri arasında KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek ve toplam 12 saatlik bir teorik eğitim programı hakem ve temsilcilere aktarılacak.

KKTC’de ilk kez yapılacak eğitim seminerine 36 hakemin yanı sıra Üniversiteler Futsal Şampiyonası’na katılacak 11 üniversitenin temsilcileri katılıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni lider LAÜ
Yeni lider LAÜ
AGEV Senior Tenis Turnuvası tamamlandı
AGEV Senior Tenis Turnuvası tamamlandı
İlkokullarda ilk 3 hafta tamamlandı
İlkokullarda ilk 3 hafta tamamlandı
Batmazoğlu masterleri Fenerbahçe masterlerini 6-3 yendi
Batmazoğlu masterleri Fenerbahçe masterlerini 6-3 yendi
Terfi edenler açıklandı
Terfi edenler açıklandı
Sampiyonluğa tırmanacaklar
Sampiyonluğa tırmanacaklar
Motokros’ta ikinci yarış yapıldı
Motokros’ta ikinci yarış yapıldı
Derinya’dan geçtiler dostluk içinde sürdüler
Derinya’dan geçtiler dostluk içinde sürdüler
Dartsta Süper Lig heyecanı başladı
Dartsta Süper Lig heyecanı başladı
Haspolat İlkokulu ile Şht Mehmet Eray İlkokulu galip
Haspolat İlkokulu ile Şht Mehmet Eray İlkokulu galip

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim