Futbol hayatı bitebilir!

Mehmet Aurelio’nun sağ dizindeki eski sakatlığı bir türlü geçmedi... Bugün artroskopi ameliyatı olacak Beşiktaşlı oyuncu iyileşmezse sezon sonu mukavele yenilenmeyecek...

Beşiktaş’a Mehmet Aurelio’dan kötü haber... Tecrübeli oyuncunun F.Bahçe’de forma giyerken başlayan ve sonrasında devam eden sağ dizinde menisküs ve eklem kıkırdağında sorunlar yeniden başgösterdi. Tedaviye cevap vermeyenAurelio’nun bugün ameliyat masasına yatırılacağı öğrenildi. Artsoskopi yöntemiyle diz kıkırdağının yüzeyi törpülenerek yıkanacak. Sonuca göre başarılı oyuncunun futbol hayatının bitme tehlikesi bile bulunuyor. 34 yaşında olması nedeniyle eski haline dönmesi zor görünenAurelio’nun ligin ikinci yarısını kapattığı en iyi ihtimalle yetişirse Play- Off’larda forma giyebileceği öğrenildi. Yönetimin sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan milli oyuncuyla da yeni bir mukavele yapmayı düşünmediği belirtildi.