Forest'ten Gollü Başlangıç



Necmi BelgeK-Pet Süper Ligi'nin ilk haftasinda, bugün Atatürk Stadı'nda oynanan başkent Derbisinde, fırsatları daha iyi değerlendiren K. Kaymaklı, rakibi Gençlik Gücü'nü 3-2 mağlup ederek, lige üç puanla başladı.Karşılaşmanın ilk yarısı K.Kaymaklı'dan Mamut'un 29 ile 45.dakikada attıkları gollerle karşılık, Gençlik Gücü'nden William'ın 35. Dakikada attığı gole 2-1 K.Kaymaklı'nın 2-1 üstünlüğünde sona erdi.İkinci yarıya hızlı başlayan Gençlik Gücü 50. Dakikada Ahmet Can Tokmak'ın golüyle eşitliği sağladı.Ne var ki, Uğur Gök'ün 65.dakikada attığı şut defansa da çarparak ağlara gidince, Forest maçtan 3-2 galip ayrıldı.