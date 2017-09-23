Forest'ten Gollü Başlangıç

Küçük Kaymaklı 3-Gençlik Gücü 2
Necmi Belge
K-Pet Süper Ligi'nin ilk haftasinda, bugün Atatürk Stadı'nda oynanan başkent Derbisinde, fırsatları daha iyi değerlendiren K. Kaymaklı, rakibi Gençlik Gücü'nü 3-2 mağlup ederek, lige üç puanla başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı K.Kaymaklı'dan Mamut'un 29 ile 45.dakikada attıkları gollerle karşılık, Gençlik Gücü'nden William'ın 35. Dakikada attığı gole 2-1 K.Kaymaklı'nın 2-1 üstünlüğünde sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Gençlik Gücü 50. Dakikada Ahmet Can Tokmak'ın golüyle eşitliği sağladı.
Ne var ki, Uğur Gök'ün 65.dakikada attığı şut defansa da çarparak ağlara gidince, Forest maçtan 3-2 galip ayrıldı.