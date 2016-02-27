Forest Kartal'ı Saf Dışı Bıraktı:1-0
Necmi Belge Bugün, Şht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan K-Pet Süper ligi'nin 17.hafta karşılaşmasında ev sahibi K.Kaymaklı Rakibi Yenicami'yi 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 14.dakikada Samuel Zokou'nun attığı golle K.Kaymaklı'nın 1-0 üstünlüğünde sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca, karşılaşma 1-0 K.Kaymaklı'nın galibiyeti ile sonuçlandı.
Necmi Belge Bugün, Şht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan K-Pet Süper ligi'nin 17.hafta karşılaşmasında ev sahibi K.Kaymaklı Rakibi Yenicami'yi 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 14.dakikada Samuel Zokou'nun attığı golle K.Kaymaklı'nın 1-0 üstünlüğünde sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca, karşılaşma 1-0 K.Kaymaklı'nın galibiyeti ile sonuçlandı.
Son Güncelleme: 27.02.2016 18:15