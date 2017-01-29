Forest Derin Nefes Aldı



Necmi BelgeK-Pet Süper Ligi'nin bugün Sht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan kritik karşılaşmasında, evsahibi K.Kaymaklı konuk ettiği Lefke'yi 1-0 mağlup ederek puan sayısını 23'e çıkardı ve derin bir nefes aldı.Karşılaşmaya evsahibi K. Kaymaklı daha hızlı başladı.Genclestirimis kadrosu ile Forest karşısına çıkan. Lefke eski etkili futbolundan uzaktı.Aslında, K.Kaymaklı' nın baskısına rağmen gol pozisyonun olmadı maçta tek gol biraz kaleci Zeki'nin hatası, biraz da zeminin bozukluğundan geldi.Nitekim, Karşılaşmanın 31.dakikasında gelişen K.Kaymaklı atağında topla buluşan Uğur Gök topu kaleye gönderdi.Bozuk zeminde seken top kaleci Zeki'nin yanından filtre gitti. K.Kaymaklı 1-Lefke 0.Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca, Karşılaşma 1-0 K.Kaymaklı'nın üstünlüğünde sona erdi.