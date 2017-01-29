Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Ocak 2017 Pazar 17:26

Forest Derin Nefes Aldı

K. Kaymaklı 1 - Lefke 0

Forest Derin Nefes Aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Forest Derin Nefes Aldı

Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi'nin bugün Sht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan kritik karşılaşmasında, evsahibi K.Kaymaklı konuk ettiği Lefke'yi 1-0 mağlup ederek puan sayısını 23'e çıkardı ve derin bir nefes aldı.

Karşılaşmaya evsahibi K. Kaymaklı daha hızlı başladı.

Genclestirimis kadrosu ile Forest karşısına çıkan. Lefke eski etkili futbolundan uzaktı.

Aslında, K.Kaymaklı' nın baskısına rağmen gol pozisyonun olmadı maçta tek gol biraz kaleci Zeki'nin hatası, biraz da zeminin bozukluğundan geldi.

Nitekim, Karşılaşmanın 31.dakikasında gelişen K.Kaymaklı atağında topla buluşan Uğur Gök topu kaleye gönderdi.

Bozuk zeminde seken top kaleci Zeki'nin yanından filtre gitti. K.Kaymaklı 1-Lefke 0.

Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca, Karşılaşma 1-0 K.Kaymaklı'nın üstünlüğünde sona erdi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
K-PET FUTBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRE BAŞLADI..! K-PET FUTBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRE BAŞLADI..!
Değirmenlik’te Sevinen Olmadı Değirmenlik’te Sevinen Olmadı
Kartal Zirvede Tek Başına Kartal Zirvede Tek Başına
Leymosunlular Derbisinde Kazanan Yok Leymosunlular Derbisinde Kazanan Yok
Volkan Demirel'den Galatasaray'a küfür Volkan Demirel'den Galatasaray'a küfür
GG, Galibiyet İstiyor GG, Galibiyet İstiyor
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

K-PET FUTBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRE BAŞLADI..!

Haberi Oku