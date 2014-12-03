Flash İddia : Sneijder, Manchester United'a İmza Atacak

Site haberini Hollandalı oyuncunun menajeri Guido Albers'e dayandırdı. Haberin detaylarında, Sneijder'in daha önce parasının geç ödendiği, yeni yönetimle anlaşamadığı, yeni teknik ekibin de kendisini istemediği için İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Site bonservis bedeli konusunda bir rakam vermedi.

