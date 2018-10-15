Fitnesciler 3 şampiyonlukla döndüler

2018 IFBB Çocuk Fitness Dünya Şampiyonası’nda yarışan çocuk fitnescilerimiz 3 şampiyonluk elde etti.
2018 World Fıtness Federations Fit Kids Balkan Sampiyonası Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapıldı. KKTC Fitnes Federasyonu Mıllı Takım sporcularının katıldığı yarışmada toplam 5 ülkeden 108 sporcu yarıştı. 3 farklı katagoride 3 sporcu ile şampiyonaya katılan ekibimiz ülkemize 3 şampiyonluk kazandırdı.
Dereceler
8 yas Pro kategorisi İrem Kadan - Balkan Şampiyonu
9 yas pro katagorisi Almira Akacan - Balkan Şampiyonu
10 yas pro katagorisi Ayten Öztumen - Balkan Şampiyonu olarak