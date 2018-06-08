banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96862
ALTIN
189.490
DOLAR
4.5305
STERLİN
6.0786
EURO
5.3312
Gargınsu teslim oldu
GARGINSU TESLİM OLDU
Gençler hırsızlık yaptı
GENÇLER HIRSIZLIK YAPTI
İranlılar tutuklu yargılanacak
İRANLILAR TUTUKLU YARGILANACAK
Saaded 1 gün tutuklu kalacak
SAADED 1 GÜN TUTUKLU KALACAK
banner282

Finaldeyiz

KKTC Milli Takımı iki kez geriye düştüğü maçta Padanya’yı 3-2 yenerek Conifa Dünya Kupası’nda finale yükseldi

Finaldeyiz

KKTC Milli Takımı iki kez geriye düştüğü maçta Padanya’yı 3-2 yenerek Conifa Dünya Kupası’nda finale yükseldi

08 Haziran 2018 Cuma 11:09
Finaldeyiz

KKTC Milli Takımı iki kez geriye düştüğü maçta Padanya’yı 3-2 yenerek Conifa Dünya Kupası’nda finale yükseldi

Stad: Gander Green Lane, Sutton

Hakemler: Dimitri Zhukov, Vitali Mazin, Valeri Kravchenko

KKTC: Hasan Piro, Yasin Kurt, Çağrı Kıral, Serhan Önet (Dk.46 Salih Say), Ahmet Sönmez, Adil Uçar (Dk.54 Fırat), Ünal Kaya, Arif Uysal( Dk.56 Tansel), Kenan Oshan (Dk.65 Uğur), Halil Turan, Billy Mehmet

Padanya: Iwrdıero, Boufauti; Panan, Marius, Stefano, Mazzotti (dk.82 Valente), Pllunbas (Dk.72 Rosset), Rota, Federiko, Innocentı(Dk.66 Gabrielle) , Gianluca,

Goller: Dk.36 , dk.84 Billy Mehmet, dk.80 Halil Turan ( KKTC) dk.30 Mazzotti, dk. 45 Innocentı (Padanya)

Kırmızı kart: Dk.90+5 Gianluca (Padanya)

Ahmet ÖZYAŞAR- Recep ÖZKAMALI  (KTSYD-Londra)

Conifa Dünya Kupası’nda mücadele eden KKTC Milli Takımımız geçen sene finalde kaybettiği Padanya’yı iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek finel yükseldi.

Dk.9 defansın arkasına atılan topla buluşan Kenan ceza alanı içerisinde kaleci ile karşı karşı kaldı, vuruşunda top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

30.dakikada defansın arasına atılan topla buluşan Innocantinin pasıyla buluşan Mazazzotti topu yerden filelere gönderdi.0-1.

36.dakikada Kenan’ın sol taraftan getirdiği topu Halil Turan’a aktardı, Halil Turan’ın pasında topla buluşan Billy Mehmet topu filelere gönderdi.1-1.

45. dakikada ani gelişen Padanya atağında Panan soldan sıfıra inerek topu İnocenti’ye aktardı, İnnocenti’nin vuruşu gol oldu.1-2.

69.dakikada kornerden gelen topa Halil Turan iyi yükseldi, kafa vuruşunda top az farkla yan direkten auta çıktı.

80.dakikada sağdan gelişen atakta kafalardan seken topu en son Halil Turan tamamladı ve topu filelere gönderdi.2-2.

84.dakikada Uğur soldan getirdiği topu ceza alanına doğru ortaladı, Billy Mehmet’in vuruşu gol oldu.3-2.

86.dakikada Salih Say orta alandan aldığı topla bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, müsait pozisyonda aşırtma vuruş yapmaya çalışınca top kaleci Iwrdiero’da kaldı.

90+5. Dakikada Padanya’dan Gianluca Yasin Kurt’a yaptığı sert hareketten dolayı kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca KKTC Milli takımı sahadan 3-2 galip ayrılarak finale yükselen takım oldu.

Millilerimiz yarın finalde Karpatalya- Székely Land maçının galibi ile karşılaşacak.

NOT: Karpatalya- Székely Land maçı buakşam (Perşembe) KKTC saati 22,00 de başlayacak maçın sonucu sadece skor olarak maç sonunda servis edilecek..

KKTC Milli takımının  3-2 yenerek finale yükseldiği Padanya maçına hafta içi olmasına rağmen Londra'da yaşayan Türkler büyük ilgi gösterdi. Maçı KKTC Londra temsilcisi Zehra Başaran da izledi.

CONİFA DÜnya Kupası yarı final maçını Londra medyasından birçok spor yazarı da izledi.

banner277
KKTC'nin oynayacağı Conifa Dünya Kupası final karşılaşması Cumartesi KKTC saati ile saat 20.00'de Enfield Stadı'nda oynanacak. 

Final maçını eski FIFA Kokartlı hakem Mark Klatenburg yönetecek. 

banner288
Son Güncelleme: 08.06.2018 11:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Milli Takımının finaldeki rakibi Karpatalya oldu
KKTC Milli Takımının finaldeki rakibi Karpatalya oldu
Yarı finale farkla gittik
Yarı finale farkla gittik
GG’de 3. transfer, İltaç Keçeli
GG’de 3. transfer, İltaç Keçeli
Dünya Kupası hangi kanalda? 2018 Dünya Kupası maç programı ve yayınlanacağı kanallar!
Dünya Kupası hangi kanalda? 2018 Dünya Kupası maç programı ve yayınlanacağı kanallar!
Fenerbahçe Başkanı Kim Oldu, Kim Seçildi? Ali Koç Mu, Aziz Yıldırım mı başkan Oldu?
Fenerbahçe Başkanı Kim Oldu, Kim Seçildi? Ali Koç Mu, Aziz Yıldırım mı başkan Oldu?
Avantajı yakaladık
Avantajı yakaladık
Millilerimiz inançlı
Millilerimiz inançlı
Arif Öztürk GG’de
Arif Öztürk GG’de
Kuzey Kıbrıs Rallisi Başladı!
Kuzey Kıbrıs Rallisi Başladı!
Galibiyet ile başlayamadık
Galibiyet ile başlayamadık

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim