Final yolunda milli takım

Ahmet ÖZYAŞAR-Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra)

Londra’da düzenlenen Conifa 2018 World Football Cup turnuvasında finale adını yazdıran milli takımımız finalde 9 Haziran Cumartesi günü KKTC saati ile saat 20:00’de Enfield Queen Elizabeth Stadı’nda Karpatalya ile karşılaşacak. Grubun ilk maçında karşılaştığımız Karpatalya maçından 1-1 skor çıkararak turnuvaya beraberlik ile başlamıştık. Final maçındaki tek amaç Karpatalya’yı bu kez yenip Conifa dünya şampiyonluğunu kazanmak. Turnuva boyunca final maçına gelene kadar milli takımımızla ilgili çeşitli notlar tuttuk.

Turnuva boyunca final maçına gelene kadar 5 maç yapan milli takımımız 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Turnuvaya beraberlikle başladı

Turnuvaya B gurubunda başlayan milli takımımız Conifa yetkilileri tarafından ölüm grubu olarak adlandırılan bu grupta Karpatalya, Tibet ve Abazya ile karşı karşıya geldi. Turnuvanın ilk maçına golle başlayan takımımız daha sonra rakip Karpatalya’nın golüne engel olamayınca turnuvaya galibiyet ile başlayamadı. Daha sonra Tibet ile karşılaşan milli takımımız bu maça da gol ile başlamasına rağmen, kalesinde beraberlik golünü gördükten sonra özellikle maçın ikinci yarısında oynadığı güzel oyun ve bulduğu goller ile maçı 3-1 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini almış oldu. Gurubun son maçında 2016 yarı finalinde kaybettiğimiz Abazya ile karşılaşan milli takımımız 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen maçın uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü penaltı golü ile grup maçlarını başladığı gibi beraberlik ile bitirip grubu 5 puanla Karpatalya’nın ardından ikinci sırada tamamlayıp çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde farklı skor

Çeyrek finalde A grubu birincisi Barawa ile karşılaşan milli takımımız bu maçı 8-0 gibi bir skorla kazanarak turnuvadaki en farklı galibiyetini almış oldu. Bu maçta skora takımın defans, orta saha ve forvet oyuncuları katkı koydu.

Yarı final maçında geçtiğimiz yıl ülkemizde yapılan Conifa Europe 2017 turnuvası finalinde karşılaştığımız ve kupayı penaltılar sonucu kaybettiğimiz Padanya ile karşılaşan milli takımımız bu maçta iki kez geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

21 futbolcu görev aldı

Turnuva boyunca final maçına gelene kadar milli takım kadrosunda bulunan 23 futbolcudan 21 futbolcu süre alırken, sadece yedek kaleciler Erdoğan Nay ve Ozan Mercan süre almadı.

Turnuva boyunca final maçına gelene kadar milli takım oyuncuları 5 sarı kart, 1 kırmızı kart, ayrıca bu turnuvada ilk kez uygulanan 1 yeşil kart gördü. Turnuva kuralı gereği yeşil kart gören oyuncunun yerine eğer oyuncu değiştirme hakkı var ise oyuncu girebiliyor.

Turnuva boyunca final maçına gelene kadar rakip fileleri 17 kez havalandırırken, bu sayı ile turnuvada en fazla gol atan ikinci takım olduk. Kalemizde gördüğümüz 6 gol ile en az gol yiyen dördüncü takım olduk.

Halil Turan 5 gol attı

Turnuva boyunca final maçına gelene kadar 5 gol ile Halil Turan en fazla gol atan futbolcumuz olurken, onu 4 gol ile Billy Mehmet takip etti. Fırat Ersalan ise final maçına kadar 5 asist ile takımın asist kralı oldu.

Turnuva boyunca Enfield, Sutton ve Carshalton bölgesinde maç yaptık. Bu stadlardan Enfield Queen Elizabeth Stadı çim zemin iken, Sutton Knights Community Stadı ve Carshalton War

Memorial Sports Ground stadı ise sentetik zemindi. Çeyrek finalde karşılaştığımız Barawa maçını yaptığımız stad olan Sutton Knights Community Stadında geçtiğimiz yıl Sutton United ile Premier lig ekibi Arsenal takımları FA Cup maçı oynamıştı.