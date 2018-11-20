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Filede mücadele 3 hafta

Filede mücadele 3 hafta

20 Kasım 2018 Salı 08:50
Filede mücadele 3 hafta

Voleybol büyükler ligine yarın aksam oynanacak olan 3 Karşılaşma ile devam edilecek. Liglerin 3. Haftasında yarın akşam Lefkoşa’da Vakıflar bayan ve erkeklerde DAÜ’ni konuk edecek.

Vakıflar-DAÜ bayan karşılaşması saat 18.30 da başlayacak. Bu müsabakadan sonra erkeklerde Vakıflar DAÜ maçı saat 20.00 de baslayacak. Müsabakalar Atatürk Spor Salonun da oynanacak.

Gecenin diğer bir karşılaşması Mağusa’da Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ile YDÜ erkekleri arasında oynanacak. Müsabaka saat 19.00 da Mağusa Arena da oynanacak.

Sınavlar nedeni ile bu hafta karşılaşmaları olamayan Yıldızlar Liginde 4. Hafta karşılaşmaları 30 Kasım ve 1 Aralık da tarihlerinde oynanacak.

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