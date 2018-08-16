Fikstür çekildi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Futbol Sezonu fikstür çekimi dün yapıldı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde ilk hafta önemli maçlara sahne olacak.
Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği ilk hafta karşılaşırken şampiyonluğun iddialı isimlerinden Mağusa Türk Gücü ile Merit Alsancak Yeşilova da ilk hafta mücadele edecekler.
İlk maç 20 Eylül
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Futbol Sezonu’nun 20 Eylül akşamı Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacağını açıkladı.
İlk hafta programı şöyle
K-Pet Süper Lig
Esentepe – Lefke
Gençlerbirliği – Gençlik Gücü
Gönyeli – GHE
Binatlı – Yenicami
Türk Ocağı – DTB
Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu
Merit A. Yeşilova – MTG
Küçük Kaymaklı – Cihangir
K-Pet Birinci Lig
Yeniboğaziçi - Mesarya
Hamitköy - Karşıyaka
Düzkaya - Göçmenköy
Bostancı Bağcıl - Akacan Ozanköy
Mormenekşe - Yalova
Çanakkale - Akova Vuda
Değirmenlik - Doğancı
Maraş - Dumlupınar