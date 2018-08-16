Fikstür çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Futbol Sezonu fikstür çekimi dün yapıldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde ilk hafta önemli maçlara sahne olacak.

Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği ilk hafta karşılaşırken şampiyonluğun iddialı isimlerinden Mağusa Türk Gücü ile Merit Alsancak Yeşilova da ilk hafta mücadele edecekler.

İlk maç 20 Eylül

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Futbol Sezonu’nun 20 Eylül akşamı Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacağını açıkladı.

İlk hafta programı şöyle

K-Pet Süper Lig

Esentepe – Lefke

Gençlerbirliği – Gençlik Gücü

Gönyeli – GHE

Binatlı – Yenicami

Türk Ocağı – DTB

Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu

Merit A. Yeşilova – MTG

Küçük Kaymaklı – Cihangir

K-Pet Birinci Lig

Yeniboğaziçi - Mesarya

Hamitköy - Karşıyaka

Düzkaya - Göçmenköy

Bostancı Bağcıl - Akacan Ozanköy

Mormenekşe - Yalova

Çanakkale - Akova Vuda

Değirmenlik - Doğancı

Maraş - Dumlupınar