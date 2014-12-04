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FIFA Takipte

Futbolun en büyük patronu; Türkiye'deki şike davası için UEFA'nın 11 Aralık'taki raporunu beklediğini belirtip, "FIFA Disiplin Komitesi Başkanı, karar sonrası konuyu değerlendirecektir" bilgisini verdi

FIFA Takipte

Futbolun en büyük patronu; Türkiye'deki şike davası için UEFA'nın 11 Aralık'taki raporunu beklediğini belirtip, "FIFA Disiplin Komitesi Başkanı, karar sonrası konuyu değerlendirecektir" bilgisini verdi

04 Aralık 2014 Perşembe 10:33
FIFA Takipte
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FIFA, 3 Temmuz 2011'den bu yana Türkiye'yi sarsan Şike Davası'nda topa girmeye hazırlanıyor. 21 kişinin çeşitli sürelerde hapis, Fenerbahçe'nin 2, Beşiktaş, Eskişehir, Sivas'ın 1'er yıl UEFA kupalarından menle cezalandırıldığı süreçte topa hiç girmeyen FIFA'dan Trabzonspor'a gelen bir yazı, sürecin farklı bir boyutunu gözler önüne serdi. FIFA'dan direkt olarak Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu adına gönderilen faks mesajında ilginç ifadeler yer aldı. 25 Temmuz 2014 tarihli FIFA Hukuk İşleri Yöneticisi Marco Villiger ve Disiplin ve Yönetim Bölümü Başkanı Marc Cavaliero'nun imzasını taşıyan mesajda, FIFA'nın tüm süreci dikkatle izlediği ve bu konuda UEFA'nın vereceği kararın sonucunu beklediği belirtiliyor. FIFA'dan gelen yazıda yer alan "UEFA'nın yetkili kurulunun kararından sonra, Disiplin Komitesi Başkanı, konuyu tekrar değerlendirecektir" ifadesi, UEFA'dan talimatlara uygun ceza çıkmazsa FIFA'nın gereğini yapacağı şeklinde yorumlandı.

FIFA'DAN GELEN FAKSTA NE DİYOR?

"9 Mayıs 2014 tarihli son derece dikkat çekici içeriğe sahip olan mektubunuzun bize ulaştığını belirtiriz. Mektubunuzun içeriğinden anlaşıldığı üzere, FIFA Disiplin Talimatı'nın 108. Maddesi uyarınca FIFA Disiplin Komitesi'nin disiplin soruşturması başlatmasını talep ediyorsunuz. Bu konuda, UEFA'nın 30 Mayıs 2014 tarihli ekteki mektubuna atıf yapmak istiyoruz. Ekteki mektupta, şikayetiniz üzerine UEFA yetkili kurullarınca disiplin soruşturması başlatıldığı belirtilmiştir. Sonuç olarak; FIFA Disiplin Komitesi Başkanı, Komite'nin bu aşamada müdahale etmesinin uygun olmadığı görüşündedir. UEFA'nın yetkili kurulunun kararından sonra Başkan, konuyu tekrar değerlendirecektir."

70. MADDE: FIFA CEZA VERME HAKKINI SAKLI TUTAR

"FIFA Tüzüğü'nün amaçlar bölümünün ciddi şekilde ihlali halinde, -eğer federasyonlar, konfederasyonlar ve diğer spor organizasyonları, ciddi ihlalleri soruşturmaz veya hukukun temel ilkelerine aykırı şekilde kovuşturma yaparlarsa- FIFA yargı kuralları ceza verme hakkını saklı tutar." 

Son Güncelleme: 04.12.2014 10:35
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ManşetFİFA Kararışike Davası
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