Ferdilerde Behlül fırtınası

Yenicami Spor Kulübü’nde oynanan maçlarda birinciliği, üçüncü ayakta olduğu gibi Dağyolu sporcusu Mustafa Behlül elde etti. Finalde Deniz Plaza’dan Cemal Gingi’yi yenen Mustafa Behlül genel klasmanda puanını 61’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Dördüncü ayak maçlarında Erkan Canbolat (Dikmen Gençlik Merkezi) üçüncülüğü, Hakan Boral (Lefkoşa Gençlik ve Spor Derneği) dördüncülüğü kazandı. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı verdi.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Turnuvası ’na önceki akşam oynanan dördüncü ayak müsabakaları ile devam edildi.