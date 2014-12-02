Fenerbank Projesi KKTC'de Hayata Geçiyor!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşı çıkması üzerine Türkiye'de kurmayı planladığı Fenerbank projesini KKTC'de gerçekleştirme kararı aldı.







Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşı çıkması üzerine Türkiye'de kurmayı planladığı Fenerbank projesini KKTC'ye kaydırmaya karar verdi.

Son olarak Yıldırım'ın "Hedef 1 milyon üye" projesi kapsamında KKTC'ye yaptığı çıkarma sırasında bu konuyu bizzat Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu ile görüştüğü ortaya çıktı. Yıldırım'ın KKTC'de banka açmak için gerekli olan prosedür hakkında ve gerekli izinler için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi aldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin KKTC'de banka kurmak için "limited şirket kurmak" için çalışma başlattığı, bunun yanı sıra KKTC’de banka kurmak üzere, KKTC Merkez Bankası’na verilecek başvuru dilekçesinin de hazırlanma aşamasında bulunduğu öğrenildi.