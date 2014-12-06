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Fenerbahçe'nin Yıldızı Ayrılmaya Karar Verdi

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt, sezon sonunda sarı-lacivertli kulüpten ayrılıyor.

Fenerbahçe'nin Yıldızı Ayrılmaya Karar Verdi

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt, sezon sonunda sarı-lacivertli kulüpten ayrılıyor.

06 Aralık 2014 Cumartesi 10:39
Fenerbahçe'nin Yıldızı Ayrılmaya Karar Verdi
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2012 yılında Liverpool'dan 1 milyon Euro'ya alınan Dirk Kuyt, sezon sonunda kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Dirk Kuyt kendisine yeni sözleşme önerilmemesi yüzünden sarı-lacivertlilere veda edecek. Sezon sonunda İngiltere ve Hollanda'dan iyi teklifler alan yıldız futbolcunun bu tekliflerden birini kabul etmesi bekleniyor.

Dirk Kuyt için gelen teklifler arasında İngiltere Premier Lig'den Southampton ve Sunderland'in, Hollanda'dan da eski kulübü Feyenoord'un olduğu belirtildi.

Dirk Kuyt'un kariyerinin son zamanını Hollanda'da sürdürebileceği aktarılırken, yıldız ismin Premier Lig'den aldığı tekliflerin kafasını karıştırdığı belirtildi.

Hollandalı yıldız futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde 29 gol atma başarısı gösterdi. 

Son Güncelleme: 06.12.2014 10:43
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Fenerbahçenin Yıldızı Ayrılmaya Karar VerdiKIBRIS MANŞET
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