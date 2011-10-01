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Fenerbahçe'nin başı dertte!

Aziz Yıldırım'ın hakkında dava açtığı UEFA Başkanı Michel Platini'ni, gelişmelerden rahatsız

Fenerbahçe'nin başı dertte!

Aziz Yıldırım'ın hakkında dava açtığı UEFA Başkanı Michel Platini'ni, gelişmelerden rahatsız

01 Ekim 2011 Cumartesi 09:26
Fenerbahçe'nin başı dertte!
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Fenerbahçe'nin başı dertte!

UEFA Başkanı Michel Platini'nin, Aziz Yıldırım'ın hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili gelişmeden büyük rahatsızlık duyduğu belirtildi

UEFA Başkanı Michel Platini'nin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ve büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

Yıldırım'ın beş konuda suç duyurusunda bulunduğu Platini'nin gerek medya takip yoluyla, gerek Türkiye'deki üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerden edindiği bilgilerle olaydan haberdar olduğu ve seçilen yöntemi "Kamuoyu yaratarak UEFA'ya karşı yanlış bir kampanya başlatmak" şeklinde yorumladığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden çıkarılmasından sonra sarı-lacivertli camianın hedefi haline gelen Michel Platini'nin daha önce de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne yapılan başvuru ve tazminat davası nedeniyle tepkili olduğu, son gelişmeleri ise endişeyle izlediği ifade edildi.

ÇIKACAK KARARI BEKLİYOR Şike soruşturması nedeniyle Metris Cezaevi'nde yatan Aziz Yıldırım'ın avukatları aracılığı ile yaptığı suç duyurusuna temel teşkil eden, "Şikeyi ben mi yaptım ki beni suçluyorlar?" ve "Fenerbahçe'nin niçin Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu bilmiyor musunuz? Soruşturma bittiğinde herkes öğrenecek" şeklindeki açıklamalarının arkasında olduğu bildirilen Platini'nin, yargı süreci sonunda sarı-lacivertli kulübün ceza alması durumunda UEFA olarak da ağır yaptırımları devreye sokacağı yönünde konuştuğu ileri sürüldü.

Bilindiği gibi Yıldırım, UEFA başkanının 6 Eylül'de Avusturya'da Futbol Federasyonu Başkanı ve yöneticileriyle yediği yemek sonrası yaptığı ve Türk medyasında yer alan açıklamalarını da davaya kanıt olarak dosyaya koymuş, Platini hakkında "Masumiyet karinesini ihlal", "Soruşturmayı yürüten görevliler ve hakimleri etkilemek," "Kendi iddianamesini yazmak" gibi iddialarla suçlamıştı.

Son Güncelleme: 01.10.2011 09:26
Anahtar Kelimeler:
AzizYıldırımUEFABaşkanı
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