Fenerbahçe'den Gol Yağmuru!

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 13. hafta açılış maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe rakibini 4-1 mağlup etti. Ev sahibi Fenerbahçe'ye farklı galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Bekir İrtegün, 14. ve 65. dakikalarda Moussa Sow ve 39. dakikada Dirk Kuyt kaydetti. Konuk Sivasspor'a puan için yetmeyen tek gol ise 13. dakikada Aatif Chahechouhe'dan geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe maç fazlasıyla 27 puanla liderlliğe yükseldi. Sivasspor ise 10 puanda kalarak bu haftayı puansız geçti.



İLK YARI



3. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan ortasında ceza alanı içinde Gökhan Gönül'ün kafayla indirdiği topa Bekir İrtegün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'dan döndü. Dönen topu ceza alanı içinde bir kez daha önünde bulan Bekir, meşin yuvarlağı bu kez filelere göndererek, takımını öne geçirdi: 1-0



10. dakikada Chahechouhe'nun ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta, top direğin yanından auta çıktı.



13. dakikada orta sahada Caner Erkin'in geriye doğru verdiği hatalı pasta topu kapan Chahechouhe, ceza sahası dışına kadar çıkan kaleci Volkan Demirel'i çalımlayarak ceza alanına girdi. Chahechouhe, kaleyi kapatmaya çalışan Mehmet Topal'ın yanından topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1



14. dakikada Emenike'nin soldan ortasında arka direkte Kuyt'ın pasında altı pasta müsait durumda bulunan Sow'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1



24. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında ön direkteki savunma oyuncusundan seken topla altı pasta kaleye arkası dönük durumda buluşan Emenike'nin dönerek yaptığı vuruşta, Berk'e çarpan meşin yuvarlak yandan kornere çıktı.



39. dakikada ceza alanı dışında sağ taraftan serbest atış kullanan Caner Erkin'in ortasında, altı pasta müsait durumda kaleciyle karşı karşıya kalan Kuyt'ın dokunduğu meşin yuvarlak, filelere gitti: 3-1



45. dakikada Caner Erkin'in kendi yarı alanından uzun pasında Da Costa'dan seken topa koşan Emenike'den önce ceza alanı dışına kadar çıkan kaleci Ertuğrul, ayaklarıyla Nijeryalı oyuncunun önündeki topa müdahale ederek, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



48. dakikada Sivasspor'un sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanında Musa Sinan Yılmazer'in kafayla indirdiği topu kaleci Volkan Demirel kontrol edemezken, meşin yuvarlak Ümit Kurt'a çarparak altı pasta Chahechouhe'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun müsait durumda kötü vuruşunda, top üstten auta gitti.



58. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



62. dakikada sağdan ceza alanına giren Meireles'in vuruşunda, top yandan auta gitti.



65. dakikada Emenike'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Kuyt'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul'un çeldiği topu altı pasta önünde bulan Sow, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golüne imza attı: 4-1



66. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul'dan dönen topu önünde bulan Kuyt'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.



90. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde topu kontrol eden Batuhan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'den döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



90+2. dakikada savunma oyuncularını geçerek ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Batuhan'ın vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.



Fenerbahçe karşılaşmayı 4-1 kazandı.



FENERBAHÇE: 4 - SİVASSPOR: 1



Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Tarık Ongun, Ali Saygın Ögel



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Alves, Caner Erkin, Mehmet Topal (Dk. 80 Webo), Meireles, Kuyt, Emre Belözoğlu, Sow (Dk. 90+2 Hasan Ali Kaldırım), Emenike (Dk. 67 Alper Potuk)

Teknik Direktör: İsmail Kartal



Sivasspor: Ertuğrul Taşkıran, Cicinho, Da Costa, Ümit Kurt, Berk Neziroğulları, Kadir Bekmezci (Dk. 83 Ahmet Aras), Adem Koçak, Musa Sinan Yılmazer (Dk. 83 Chrisantus), Hakan Arslan (Dk. 46 Batuhan Karadeniz), Taouil, Chahechouhe

Teknik Direktör: Roberto Carlos



Goller: Dk. 3 Bekir İrtegün, Dk. 14 ve 65 Moussa Sow, Dk. 39 Dirk Kuyt (Fenerbahçe); Dk. 13 Aatif Chahechouhe (Sivasspor)

Sarı Kart: Dk. 45+1 Mehmet Topal, Dk. 62 Bekir İrtegün (Fenerbahçe); Dk. 72 Musa Sinan Yılmazer (Sivasspor)



MAÇTAN NOTLAR



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile yaptıkları maçta takımının forvetinde Emenike'ye görev verdi. Ligde geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor ile yaptıkları maçın 11 kişilik kadrosunda tek değişiklik yapan Kartal, bu maçta 11'de yer verdiği Webo'yu Sivasspor karşısında yedek bırakıp, Emenike'ye şans tanıdı. Sakatlık döneminin ardından takımla çalışmalara başlayan Diego, maçın 18 kişilik kadrosunda bulunmadı. Sakatlıkların geçmesinin ardından kadro alternatifleri artan teknik direktör Kartal, Diego'un yanı sıra Mehmet Topuz ve Serdar Kesimal'i de maç kadrosunun dışında bıraktı.



Kadıköy'de tribünler boş kaldı



Sarı-lacivertli takımın bu sezon Süper Lig'de iç sahada yaptığı 7. maça taraftarı ilgi göstermedi. Kadıköy'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile yaptığı maçta adeta boş tribünlere oynayan Fenerbahçe, lig mücadelesinde de seyirci şokuyla karşı karşıya kaldı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı tribünlerinin büyük bölümü boş kaldı. Yağışlı havanın da etkisiyle taraftarlar maça fazla ilgi göstermedi. Kombine kart sahiplerinin dışında maç için bin 350 bilet satıldığı bildirildi.



Alex de Souza tezahüratları



Karşılaşma öncesi maraton üst tribünün okul tarafındaki kale arkası bölüme yakın kısımda oturan taraftarlar, Brezilya'da futbolu bırakan eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza için tezahürat yaptı. Seremoninin ardından önlerinde "Fenerbahçe tribünü hayattır" yazılı pankart bulunan taraftarlar bir süre unutulmaz futbolcuları için tezahüratta bulundu. Bu tezahürata diğer kale arkası tribününden tepki geldi.



Sivasspor'da Utaka forma giyemedi



Sivasspor'da kırmızı kart cezalısı John Utaka, deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı forma giyemedi. Utaka'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Burhan Eşer, İbrahim Toraman ve Ziya Erdal da maç kadrosunda bulunmadı. Bu arada, Kosova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mahir Mula ile çok sayıda dernek üyesi, karşılaşma öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Yıldırım'ın statta ağırladığı dernek üyeleri, Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesini de izledi.