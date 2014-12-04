Fenerbahçe'de Milli Felaket!

F.BAHÇE, 14 Eylül’de Trabzon ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçtan önce Euro 2016 elemelerinde 3-0’lık İzlanda depremini yaşadık. Milli Takım, Çek Cumhuriyeti’ne 2-1 yenildi, Letonya ile 1-1 berabere kaldıktan sonra F.Bahçe, Arena’da G.Saray’a 2-1 mağlup oldu. G.Saray derbisinin ardından İsmail Kartal’ın öğrencileri 3 maçlık galibiyet serisinde G.Birliği, Beşiktaş ve Ç.Rize’yi geçip zirveye çıktı. Ancak yine milli ara geldi. 4-0’lık Brezilya bozgununu Volkan’ın küfür patlaması yaşadığı Kazakistan maçı takip etti. Milli aradan sonra F.Bahçe önce Bursa ile 1-1, ardından da Eskişehir ile 2-2 berabere kalıp, liderliği kaybetti.



TAKIMIN RİTMİ BOZULUYOR



İdeal 11’indeki futbolcuların neredeyse tamamını ulusal takımlara gönderen F.Bahçe, 15’er günlük milli aralarda ancak 7-8 futbolcuyla antrenman yapabiliyor. Takımın ritmi bozuluyor. Milli kamplarda yaşanan kaoslar da F.Bahçeli futbolcuların psikolojisini bozuyor. Emenike, Nijerya ile Afrika Kupası’ndan elendi. Türk futbolcular, Euro 2016 elemelerindeki başarısızlıkla sarsıldı. Bu durum da F.Bahçe’nin çöküşünde takım içindeki büyük sorunlarla birlikte başrol oynadı.

