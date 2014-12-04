Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Fenerbahçe'de Milli Felaket!

F.Bahçe, ulusal aralardan sonra oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Trabzon, G.Saray, Bursa ve Eskişehir kayıpları milli araya rast geldi.

Fenerbahçe'de Milli Felaket!

F.Bahçe, ulusal aralardan sonra oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Trabzon, G.Saray, Bursa ve Eskişehir kayıpları milli araya rast geldi.

04 Aralık 2014 Perşembe 13:18
Fenerbahçe'de Milli Felaket!
banner238

 F.BAHÇE, 14 Eylül’de Trabzon ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçtan önce Euro 2016 elemelerinde 3-0’lık İzlanda depremini yaşadık. Milli Takım, Çek Cumhuriyeti’ne 2-1 yenildi, Letonya ile 1-1 berabere kaldıktan sonra F.Bahçe, Arena’da G.Saray’a 2-1 mağlup oldu. G.Saray derbisinin ardından İsmail Kartal’ın öğrencileri 3 maçlık galibiyet serisinde G.Birliği, Beşiktaş ve Ç.Rize’yi geçip zirveye çıktı. Ancak yine milli ara geldi. 4-0’lık Brezilya bozgununu Volkan’ın küfür patlaması yaşadığı Kazakistan maçı takip etti. Milli aradan sonra F.Bahçe önce Bursa ile 1-1, ardından da Eskişehir ile 2-2 berabere kalıp, liderliği kaybetti.

TAKIMIN RİTMİ BOZULUYOR

İdeal 11’indeki futbolcuların neredeyse tamamını ulusal takımlara gönderen F.Bahçe, 15’er günlük milli aralarda ancak 7-8 futbolcuyla antrenman yapabiliyor. Takımın ritmi bozuluyor. Milli kamplarda yaşanan kaoslar da F.Bahçeli futbolcuların psikolojisini bozuyor. Emenike, Nijerya ile Afrika Kupası’ndan elendi. Türk futbolcular, Euro 2016 elemelerindeki başarısızlıkla sarsıldı. Bu durum da F.Bahçe’nin çöküşünde takım içindeki büyük sorunlarla birlikte başrol oynadı.

Son Güncelleme: 04.12.2014 13:20
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim