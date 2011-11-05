Fenerbahçe Yenildi!

Sivasspor ile Fenerbahçe, Sivas 4 Eylül Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk Sivasspor 2-0 kazandı. 37. dakikada Michael Eneramo ve 72. dakikada Grosicki, ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri kaydetti. Geçen sezonun 17. haftasında, Sivasspor karşısında yenilmezlik serisini başlatan Fenerbahçe bu sonuçla, 27 hafta sonra bu seriyi, yine Sivasspor karşısına sona erdirdi.



ALEX'İN YERİNE SEZER SAHADA



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bu maçta kırmızı kart cezalısı Alex'in yerine genç oyuncu Sezer Öztürk'e şans verdi. Fenerbahçe, Sivasspor karşısında Alex dışında geçen haftaki Kardemir Karabükspor maçındaki 11 ile mücadele etti.



Kocaman, kaleci Mert Günok ile Stoch, Semih Şentürk, Uğur Boral, Bilica, Selçuk Şahin ve Orhan Şam'ı ise yedek soyundurdu. Kocaman, Alex'in de yer aldığı 21 kişilik Sivas kadrosunda bulunan Erten Ersu ve Hasan Erbey'i ise maç kadrosuna dahil etmedi.



Fenerbahçe'de Özer Hurmacı ve Serdar Kesimal'in yanı sıra, genç oyuncular Gökay Iravul, Recep Niyaz ve Berk Elitez ile tedavileri devam eden Serkan Kırıntılı ve Issiar Dia da Sivas'a getirilmemişti.



ÇALIMBAY'DAN KIVANÇ HAMLESİ



Sivasspor ise Fenerbahçe karşısına geçen haftaki Beşiktaş maçına başladığı 11'e yakın bir kadroyla çıktı.



Kırmızı-beyazlı ekipte, Beşiktaş karşılaşmasındaki ilk 11'den sadece 2 oyuncu değişti. Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Mahmut Boz'dan yoksun bir kadroyla mücadele eden Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Nas'ın yerine orta alanda Kıvanç Karakaş'a görev verdi.



Çalımbay, kaleci Atilla Koca ile Mehmet Nas, Rasmussen, Cerny, Cihan Yılmaz, Kağan Timuçin Konuk ve Hayrettin Yerlikaya'yı yedek bekletti.



SİVAS ETKİLİ BAŞLADI



Soğuk bir havada oynanan maça ev sahibi Sivasspor etkili başladı. Rakibini, kendi yarı alanından organize olarak çıkartmayan ev sahibi ekip, sol kanattan Kamil Grosicki ile etkili akınlar gerçekleştirdi ve aynı oyuncu ile 6. dakikada maçın ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi.



Alex'in yokluğunda rakip yarı alanda pas yapamayan, topu ayağında tutamayan Fenerbahçe'de Sezer ve Mehmer Topuz ilk yarının durgun isimlerinden olurken, Reto Ziegler'in 26. dakikadaki sakatlığı sonrası Miroslav Stoch ile değişmek zorunda kalması ise, Fenerbahçe'nin sol kanat savunmasını olumsuz etkiledi.



ENERAMO'DAN OFSAYT KOKAN GOL



Dakikalar 37'yi gösterirken, gol sinyalleri veren Sivasspor, hedefine ulaştı. Ziegler'in çıkışı sonrssı savunma anlamında zayıflayan Fenerbahçe sol kanadığından gelen Uğur, ceza sahasının hemen dışında Pedriel ile topu buluşturdu. O da, ceza sahası içindeki Eneramo'yu gördü. Fenerbahçe savunmasının ofsayt beklentileri içerisinde çok dar açıdan vuruşunu yaptı Eneramo. Volkan'ın bacak arasından geçen top ağlara gitti.



İlk yarıda orta saha hakimiyetini ele alan, rakibinden daha fazla koşan Sivasspor, bu golle devreyi önde tamamladı.



SEZER'İN YERİNE SELÇUK OYUNDA



İkinci yarıya Fenerbahçe, Sezer & Selçuk değişikliği ile başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, orta sahada daha diri ve aktif gözüken rakibinin bu üstünlüğünü sonlandırmak için, ilk yarının etkisiz ismi Sezer'in yerine savunma yönü daha güçlü olan Selçuk'u oyuna sokup Emre Belözoğlu'nu daha daha ofansif bir rol biçti. Cristian Baroni de Emre ile birlikte ofansif görevi artan isimlerden oldu.



Sivasspor ise Eneramo'nun etkili hücum presleri ile rakip savunmacıları kimi zaman hataya zorladı kimi zaman ise yarı alandan organize çıkmalarına engel oldu.



Eneramo'nun yanısıra Pedriel ve Grosicki de yaptıkları preslerle Eneramo'ya destek oldu.



Yapılan oyuncu değişikliğine rağmen Sivasspor orta sahadaki üstünlüğünü koruyup pozisyon kovalayan taraf olmaya devam etti. Eneramo, Grosicki ve Pedriel'den oluşan hücum hattının orta sahaya yardım etmesi, orta alanda Kıvanç'ın bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, Fenerbahçe'yi top kayıplarına zorlarken konuk ekip, duran toplar dışında neredeyse pozisyon bulamayacak hale geldi.



GROSİCKİ İKİLEDİ



İkinci gol için saldıran Sivasspor 72. dakikada bu hedefine ulaştı. Rakibinin aksayan sol kanadını çok iyi kullanan ev sahibi ekip, ilk golde olduğu gibi yine bu kanattan gelfdi.



İlk golün sahibi Eneramo, Grosicki'den aldığı topu harika bir aşırtma pasla, ceza sahasına koşu yapan Grosicki ile buluşturdu. Dar açıda topla buluşan Kamil Grosicki ilk gole benzer bir pozisyonda, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



Sivasspor kalecisini zorlayan bir şut dahi çekemeyen Fenerbahçe karşısında Sivasspor, ikinci gole rağmen geri çekilmeyip rakibin savunma zaafiyetinden yararlanmaya devam etti.



Son anlarda Semih'in iki, Mehmet Topuz'un ise bir kafa vuruşu ile ilk ciddi gol pozisyonlarını yakalayan Fenerbahçe, çok kötü bir performans sergilediği maçta rakibine 2-0 yenilerek haftayı puansız tamamladı.



Sivasspor ise geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında verdiği iyi sinyalleri, sahasındaki Fenerbahçe maçında da verdi ve rakibi karşısında çok iyi mücadele ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

