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Fenerbahçe Şöhretleri adamızda

Fenerbahçe Şöhretleri adamızda

27 Kasım 2018 Salı 09:29
Fenerbahçe Şöhretleri adamızda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu kapsamında masterler futbol karşılaşması organize edildi. Batmazoğlu Masterleri’nin daveti ile bugün yapılacak turnuvaya katılacak Fenerbahçe Şöhretler takımı dün akşam adamıza geldi.

KKTC’nin kuruluşu kapsamında Cumhuriyet Kupası adı altında gerçekleşecek karşılaşma saat 14.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda başlayacak.

Batmazoğlu Masterleri ile Fenerbahçe Şöhretleri arasındaki dostluk karşılaşmasını hakem Mehmet Malek yönetecek.

Girişte herhangi bir ücret alınmayacak olan Batmazoğlu Masterleri-Fenerbahçe Şöhretleri Cumhuriyet Kupası futbol maçı sonrası takımlar birbirlerine anı hediyeleri takdime edecek.

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