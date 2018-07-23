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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Fenerbahçe'nin rakibi, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Sarı Lacivertliler Portekiz ekibi Benfica'yla eşleşti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Fenerbahçe'nin rakibi, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Sarı Lacivertliler Portekiz ekibi Benfica'yla eşleşti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:33
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan FenerbahçeŞampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan dahil olmaya hak kazanmıştı. Sarı Lacivertlilerin rakibi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFAmerkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu. Muhtemel rakipler arasından en dişlisiyle eşleşen Fenerbahçe, Portekiz ligi ekiplerinden Benfica'yla karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman?

Temsilcimiz, aynı zamanda bu sezonki ilk resmi maçı da olacak Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmasını 7 veya 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 14 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.

İşte eşleşmeler:

Benfica (POR)  - Fenerbahçe (TUR)

Celtic (SCO) v Rosenborg (NOR) - AEK (GRE)

Salzburg (AUS) - Shkëndija (MKD) v Sheriff (MDA)

Crvena zvezda (SRB) v Sūduva (LTU)  - Legia Warszawa (POL) v Spartak Trnava (SVK)

Kukës (ALB) v Qarabağ (AZE)  - BATE Borisov (BLR) v HJK Helsinki (FIN)

Astana (KAZ) v Midtjylland (DEN)-  Dinamo Zagreb (CRO) v Hapoel Beer-Sheva (ISR)

CFR Cluj (ROU) v Malmö (SWE) - Ludogorets Razgrad (BUL) v Vidi (HUN)

Standard Liège (BEL) - Winners of match 2: Ajax (NED) v Sturm Graz (AUT)

Slavia Praha (CZE) - Dynamo Kyiv (UKR)

PAOK (GRE) v Basel (SUI) - Spartak Moskva (RUS)

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