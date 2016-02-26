Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Braga

UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıranFenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz, Portekiz'in Braga takımıyla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimiİsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı. TemsilcimizFenerbahçe'nin rakibi Portekiz'in Braga takımı oldu.



Sarı lacivertliler, Braga ile ilk maçı 10 Mart'ta kendi sahasında, rövanşı ise 17 Mart'ta Portekiz deplasmanında oynanacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde 7 ve14 Nisan'da çeyrek final maçları, 28 Nisan ve 5 Mayıs'ta yarı finaller yapılacak. Final ise 18 Mayıs'ta İsviçre'nin Basel şehrindeki Saint Jakob-Park'ta oynanacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:



Shakhtar Donetsk - Anderlecht



Basel - Sevilla



Villarreal - Bayer Leverkusen



Atlethic Bilbao - Valencia



Liverpool - Manchester United



Sparta Prag - Lazio



Borussia Dortmund - Tottenham



FENERBAHÇE - Braga