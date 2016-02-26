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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu

26 Şubat 2016 Cuma 12:28
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli oldu
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'nin 'ndeki rakibi Braga

UEFA 'nde adını son 16 turuna yazdıran'nin rakibi belli oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz, Portekiz'in Braga takımıyla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmelerinin İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı. TemsilcimizFenerbahçe'nin rakibi Portekiz'in Braga takımı oldu.

Sarı lacivertliler, Braga ile ilk maçı 10 Mart'ta kendi sahasında, rövanşı ise 17 Mart'ta Portekiz deplasmanında oynanacak. 

UEFA 'nde 7 ve14 Nisan'da çeyrek final maçları, 28 Nisan ve 5 Mayıs'ta yarı finaller yapılacak. Final ise 18 Mayıs'ta İsviçre'nin Basel şehrindeki Saint Jakob-Park'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Shakhtar Donetsk - Anderlecht

Basel - Sevilla

Villarreal - Bayer Leverkusen

Atlethic Bilbao - Valencia

Liverpool - Manchester United

Sparta Prag - Lazio

Borussia Dortmund - Tottenham

FENERBAHÇE - Braga

Son Güncelleme: 26.02.2016 14:31
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Avrupa Ligi Rakip Braga
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