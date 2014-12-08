Fenerbahçe, Krasic İle Yollarını Ayırdı!

Süper Lig'de Balıkesirspor'u yenerek deplasman hasretine son veren Fenerbahçe, devre arasında transfer konusunda önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. Son gelen haberlere göre Fenerbahçe'de devre arasında takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu.



Sırp basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'de kadro dışı kalan, B Takımı ile çalışan ve gönderilmesi beklenen Milos Krasic'in Rusya'ya transfer olacağı iddia edildi. Kariyerinin en parlak dönemini Rusya'nın CSKA Moskova kulübünde geçiren Sırp futbolcunun tekrar Rusya'ya dönmek istediği aktarılırken sarı lacivertli kulüple oyuncunun sözleşmesinin devam ettiğinin altı çizildi.



Alacaklarını istiyor



Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği futbolcuyu devre arasında alacaklarına karşılık serbest bırakmayı istediği ancak hem oyuncunun hem de menajerinin bu teklife hayır yanıtını verdiği ifade edildi. Krasic'in Fenerbahçe kulübünden primler dışındaki alacaklarını istediği ve buna karşılık kulüpten ayrılmayı kabul edeceği belirtildi.



Krasic için Rus kulüplerinin istekli olduğu aktarılırken Sırp basınındaki haberlere göre Kuban Krasnodar ve Terek Grozny takımları oyuncunun bonservisini almak için sarı lacivertli kulüpl-e oyuncu arasındaki görüşmelerden çıkan sonucu bekleyecek.



(Eurosport)

Son Güncelleme: 08.12.2014 12:50