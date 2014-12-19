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Fenerbahçe, Kayseri'den Milyonlarla Dönecek

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçı öncesinde Kayseri'de düzenlenen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gecesine Kayserililerin ilgisi yoğun olurken, gecede temsilci üyelik ve kongre üyelikleri için 650 kişinin başvurusunun alındığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Kayseri'den Milyonlarla Dönecek

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçı öncesinde Kayseri'de düzenlenen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gecesine Kayserililerin ilgisi yoğun olurken, gecede temsilci üyelik ve kongre üyelikleri için 650 kişinin başvurusunun alındığı öğrenildi.

19 Aralık 2014 Cuma 15:26
Fenerbahçe, Kayseri'den Milyonlarla Dönecek
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Fenerbahçe Spor Kulübü Kayseri Şube Başkanı Ahmet Ersin Yaşar, yaptığı açıklamasında, gerçekleştirilen geceye katılanlardan yaklaşık 650 Fenerbahçe taraftarının müracaatlarının alındığını belirterek, "Aziz Yıldırım başkanlığında Kayseri'de coşkulu bir gün yaşadık. Organizasyonu yapılan geceye 650 Fenerbahçe taraftarımız katıldı. Gerçekleştirilen gecede ayrıca, temsilci üyelik ve kongre üyelikleri için müracaatlar toplandı. Müracaatların sonunda merkezimiz tarafından yapılacak değerlendirme ile temsilcilik veya kongre üyelikleri neticelenecek" dedi.
Fenerbahçe temsilciliği için 2 bin TL temsilcilik müracaatı ücreti alınacağı, kongre üyeliği için ise kişi başı 10 bin TL toplanılacağı öğrenildi. 
Son Güncelleme: 19.12.2014 15:34
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