Fenerbahçe, Franck Beria'nın Peşinde...

Yaz transfer döneminde kadrosuna sadece Diego Ribas'ı dahil ederek taraftlı tarafsız herkesi şaşırtan Fenerbahçe, bombayı devre arasında patlatmaya hazırlanıyor. 11 haftası sona eren Spor Toto Süper Lig'de topladığı 21 puanla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe'de defans hattındaki sıkıntılar İsmail Kartal'ın canını sıkıyor. Egemen Korkmaz'ın uzun süren sakatlığından sonra hafta içi oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde takıma geri dönmesi yüzleri biraz olsun güldürürken, Bruno Alves ve Kadlec'in performansları kafaları karıştırıyor.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bruno Alves ile devre arasında kesin olarak yolların ayrılması beklenirken yönetim Michal Kadlec için İsmail Kartal'dan gelecek rapora göre hareket edecek. Defans bölgesinde yapacağı takviye için Fransa pazarına açılan Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Lille'de buldu. Daha önce Moussa Sow transferinden dolayı iyi ilişkileri bulunan Fenerbahçe yönetiminin Lille'in başarılı defans oyuncusu Franck Beria için tekrar kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fransa basınında çıkan haberlere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Beria için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen Fransız kulübünün futbolcu için 2 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği belirtildi. Defansın hem ortasında hemde sağ kanadında görev yapabilen 31 yaşındaki Franck Beria bu sezon takımıyla çıktığı 17 maçta gol atma başarısı gösteremedi.



(Eurosport)