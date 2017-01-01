Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ocak 2017 Pazar 09:30

Fenerbahçe'den Mehmet Topal ve Reina Açıklaması!

Fenerbahçe'den Mehmet Topal ve Reina Açıklaması!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Fenerbahçe'den Mehmet Topal ve Reina Açıklaması!
Reina'da yaşanan terör saldırısı sonrası sosyal ağlarda Mehmet Topal'ın da Ortaköy'de olduğu yönünde iddialar dolaşmıştı. Fenerbahçe'den bu konuda bir açıklama geldi.

İstanbul Ortaköy'de yaşanan ve yılbaşını kana bulayan saldırıda Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın aynı mekanda olduğu haberleri üzerine açıklama yapıldı.



Mehmet Topal, ailesi ile birlikte Erzurum Palandöken'de tatil yapıyor.

ORTAKÖY'DE DEĞİL, ERZURUM'DA
Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısında Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın, saldırıya uğrayan mekanda bulunduğu haberleri üzerine kulüpten açıklama yapıldı. Basın mensuplarına gönderilen açıklamada Mehmet Topal'ın Ortaköy'de değil, tatil için Erzurum Palandöken'de olduğu bilgisi verildi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTSYD “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” Antalya’da gerçekleştirilecek KTSYD “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” Antalya’da...
YILIN TAKASI YILIN TAKASI
“GG Savunması İyi” “GG Savunması İyi”
GG Kaçırdı, TOL Attı GG Kaçırdı, TOL Attı
Doğan Güle Oynaya Doğan Güle Oynaya
Ferdilerde Behlül fırtınası Ferdilerde Behlül fırtınası
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

KTSYD “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” Antalya’da...
.

Haberi Oku